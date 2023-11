Sorprendila con questo Charm compatibile Pandora a soli 14 euro!

E’ vero, Natale è ancora abbastanza lontano, ancor di più San Valentino. Ma un piccolo pensierino fa sempre piacere a tutti! A volte anche come ringraziamento per qualche gesto o per ribadire quanto una persona sia importante per noi. E allora, perché non approfittare di questa offerta per farne uno di classe? Questo Ciondolo d’argento Sterling Charm raffigurante un delicato Cuore con all’interno delle mani che si tengono affettuosamente con il mignolo e un cuoricino rosa nella parte inferiore, compatibile con Pandora ma anche tanti altri braccialetti di altri marchi, ora lo paghi solo 14 euro!

Scopri il ciondolo Charm cuore con mani

Questo delicato ciondolo Charm raffigurante un cuore con all’interno due mani che si tengono è adatto per braccialetti Pandora e braccialetti per donne e bambine, compatibile con i braccialetti europei Biagi, Troll e Chamilia. Facile da abbinare ai vestiti, gioielli perfetti per espandere il guardaroba della moda femminile con uno stile unico e senza tempo. E’ realizzato in argento sterling 925. E’ privo di piombo, nichel e ipoallergenico, quindi non dovrai temere di regalarlo. Altro vantaggio conferito dal materiale è che non si arrugginisce, non sbiadisce e non si appanna con l’incedere del tempo.

La dimensione del foro è di circa 4,5 /5 millimetri. E’ un’ottima idea regalo per tante occasioni: San Valentino, Festa della Mamma, Natale, Compleanno, Anniversario, Matrimonio, Laurea. Inoltre, può essere regalato a tante donne, a prescindere dal tipo di relazione che si intercorre e dall’età: moglie, madre, figlia, fidanzata, sorella, amica del cuore.

Ricordiamo che questo Ciondolo d’argento Sterling e Charm raffigurante un delicato Cuore con all’interno delle mani che si tengono affettuosamente con il mignolo e un cuoricino rosa nella parte inferiore, compatibile con Pandora ma anche tanti altri braccialetti di altri marchi, ora lo paghi solo 14 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.