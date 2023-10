Chat vocali al top con CUFFIE SONY in offerta su Amazon

Da una ventina d’anni a questa parte i videogiochi in multiplayer sono diventati una parte integrante (se non essenziale) dell’industria videoludica. In questi casi è più che necessario un paio di cuffie realizzate appositamente per la chat vocale con i propri compagni di squadra, in modo da portare la vittoria della partita a casa. Alla luce di questa necessità Amazon ha dunque ben pensato di proporti le cuffie Sony INZONE H7 in offerta all’incredibile prezzo di soli 179 euro, con ben il 22% di sconto rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia produttrice giapponese.

Cuffie Sony H7: la vittoria è assicurata

Possiamo senz’altro dire che la vera punta di diamante di queste cuffie è rappresentata dal 360 Spatial Sound, una nuovissima tecnologia che permette di avere un suono avvolgente a 360 gradi: questo ritorna utilissimo soprattutto nel corso delle partite in multiplayer online con i propri amici, dal momento che puoi rilevare in maniera netta e precisa ogni movimento dei tuoi nemici. In questo modo sarai avvantaggiato, e riuscirai a scovare il nemico ancor prima che loro possano vederti.

Grazie a un particolare algoritmo, queste cuffie sono anche in grado di convertire il classico audio stereo a 2 canali in un surround a 7.1 canali, regalandoti un’esperienza davvero maestosa e coinvolgente. Grazie al cuscinetto molto morbido presente in corrispondenza dell’archetto superiore, queste cuffie sono davvero comodissime: puoi anche indossarle per ore e ore, ti sembrerà come non averle sulle orecchie, grazie ad una distribuzione ottimale del peso.

Arriviamo poi alla parte davvero importante, rappresentata dal microfono bidirezionale integrato, che ti permette di parlare tranquillamente con i tuoi compagni nelle partite in multiplayer online, restituendo una voce nitida e chiara anche nei momenti più concitati e tumultuosi.

Insomma, a poco più di 170 euro hai la possibilità di portarti a casa un paio di cuffie davvero eccellenti per il gaming, che grazie alle ultime tecnologie di Sony riescono a garantirti un suono spettacolare e profondo: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare queste cuffie Sony Inzone H7 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e potrebbe dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

