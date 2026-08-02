ChatGPT Go può essere attivato gratuitamente per alcuni clienti Revolut, ma la promozione non va confusa con l’accesso ai piani Plus o Pro.

L’iniziativa annunciata il 31 luglio 2026 permette agli utenti idonei di ottenere per un periodo limitato il piano economico a pagamento di ChatGPT, con una durata che cambia in base all’abbonamento Revolut posseduto. La disponibilità può essere graduale e deve essere verificata direttamente nell’app.

Cosa offre ChatGPT Go rispetto al piano gratuito

ChatGPT Go amplia i limiti disponibili rispetto all’account Free. Il piano consente di inviare più messaggi, caricare e analizzare un numero maggiore di file, creare più immagini e utilizzare più spesso gli strumenti di analisi dei dati. Offre inoltre una memoria e una finestra di contesto più estese, utili per mantenere conversazioni e attività più lunghe.

Non si tratta però del piano più completo disponibile. ChatGPT Plus mantiene limiti superiori e offre un accesso più ampio ai modelli e agli strumenti avanzati. La promozione Revolut riguarda quindi ChatGPT Go, pensato per chi vuole qualcosa in più rispetto al piano gratuito, ma non equivale a ricevere gratuitamente tutte le funzioni comprese negli abbonamenti di fascia superiore.

L’accesso gratuito viene presentato come un vantaggio incluso nel proprio piano Revolut. Non dovrebbe essere necessario acquistare ChatGPT Go separatamente, purché l’account rispetti i requisiti indicati nell’app. Prima di procedere conviene comunque leggere le condizioni, verificare la data di scadenza e controllare cosa accadrà al termine del periodo promozionale.

Quanto dura l’offerta per i diversi piani Revolut

La durata più lunga sarebbe riservata ai clienti Revolut Ultra e Metal, per i quali sono previsti fino a dodici mesi di ChatGPT Go senza costi aggiuntivi. Per gli utenti Ultra viene inoltre indicata la possibilità di condividere con un’altra persona un periodo promozionale analogo, ma anche questo beneficio deve comparire tra quelli effettivamente disponibili sul singolo account.

I clienti Premium, Revolut Pro e Revolut Mobile potrebbero ottenere sei mesi inclusi, mentre per i piani Plus e Standard la durata indicata è di tre mesi. L’offerta può dipendere dal Paese di residenza, dall’idoneità dell’utente e dalla data di attivazione. Non basta quindi possedere un conto Revolut per dare per scontato che il beneficio sia già riscattabile.

Chi dispone già di un abbonamento ChatGPT attivo deve controllare con particolare attenzione le istruzioni. La promozione potrebbe non sommarsi automaticamente a un piano sottoscritto tramite App Store, Google Play o direttamente sul sito di ChatGPT. È meglio evitare di annullare un abbonamento esistente prima di aver letto le condizioni mostrate durante il riscatto.

Come richiedere ChatGPT Go dall’app Revolut

Per cercare l’offerta bisogna aprire Revolut, toccare l’icona del profilo e selezionare “Il tuo piano”. Nella sezione dedicata ai vantaggi è necessario premere “Visualizza tutto” e cercare la voce relativa a ChatGPT. Se presente, il pulsante in fondo alla schermata conduce alla procedura di attivazione sul sito o nell’app del partner.

Durante il passaggio successivo può essere richiesto di accedere a un account OpenAI oppure di crearne uno nuovo. È importante utilizzare l’account sul quale si desidera applicare il vantaggio e controllare attentamente il riepilogo prima di confermare. Eventuali richieste di pagamento, rinnovo o inserimento di un metodo di pagamento devono essere valutate sulla base delle condizioni visualizzate in quel momento.

Se il beneficio non appare, può trattarsi di un rilascio graduale, di un’app non aggiornata o di un account non idoneo. Revolut precisa in generale che i vantaggi dei partner possono variare secondo piano e Paese. ChatGPT Go, invece, è disponibile globalmente e comprende più messaggi, caricamenti, immagini, analisi dei dati e memoria rispetto al piano gratuito. La promozione va quindi verificata direttamente nell’app prima di considerarla attiva.