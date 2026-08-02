Che auto guida Gerry Scotti? Da 30 anni non cambia mai marchio

Gerry Scotti, tra i volti più noti della televisione italiana, ha costruito nel tempo un legame solido con un marchio ben preciso: Porsche. Da oltre trent’anni il conduttore alterna modelli diversi della casa di Stoccarda, cambiando spesso vettura ma senza mai spostarsi su un altro produttore, una fedeltà che negli ambienti automobilistici viene considerata piuttosto rara, soprattutto tra i personaggi pubblici più esposti mediaticamente.

Il primo capitolo di questa storia porta il nome di 911, il modello simbolo della casa tedesca e forse l’auto sportiva più riconoscibile al mondo, grazie alla sagoma inconfondibile, ai fari tondi e al sei cilindri boxer che ne caratterizza il sound. Per Scotti, la 911 ha rappresentato il primo, autentico colpo di fulmine con il marchio, un’auto che unisce tradizione e innovazione tecnica in una formula rimasta sostanzialmente invariata da decenni, pur rinnovandosi a ogni generazione.

Che auto guida Gerry Scotti?

Nel corso degli anni la passione si è evoluta verso la gamma Carrera, con Scotti che ha seguito da vicino gli aggiornamenti tecnologici e stilistici proposti da Porsche generazione dopo generazione. Ogni nuovo modello ha rappresentato un salto in avanti in termini di motorizzazioni, aerodinamica e dotazioni di bordo, elementi che il conduttore avrebbe sempre seguito con attenzione, scegliendo di rinnovare la propria auto ogni volta che il marchio introduceva un’evoluzione significativa della gamma.

Al di là della componente emotiva, la scelta di Porsche porta con sé anche una logica più pratica legata al valore dell’investimento. Le vetture del marchio tedesco sono note per mantenere, e in alcuni casi persino aumentare, il proprio valore sul mercato dell’usato, un aspetto che rende l’acquisto di una Carrera non solo una questione di piacere di guida ma anche una scelta ragionata dal punto di vista economico, specialmente per le versioni più ricercate dai collezionisti.

Non è un caso che diversi altri personaggi dello spettacolo italiano abbiano sviluppato nel tempo un rapporto simile con singoli marchi automobilistici, quasi a voler associare la propria immagine pubblica a valori precisi: eleganza, prestazioni, continuità. Nel caso di Gerry Scotti, la costanza nella scelta di Porsche negli ultimi trent’anni racconta bene quanto, al netto delle mode passeggere, certe passioni possano restare immutate nel tempo, accompagnando l’evoluzione personale e professionale di chi le vive.