Che auto guida Samira Lui? Stile impeccabile, una scelta non casuale

La nuova Mercedes Classe A di Samira Lui è stata consegnata da Merbag, gruppo attivo nella vendita e nell’assistenza del marchio della Stella. Insieme alla consegna, Merbag ha annunciato anche il nuovo ruolo della showgirl come volto immagine per le prossime attività commerciali. Negli scatti pubblicati dopo il ritiro, Samira posa accanto alla vettura prima di partire: un momento raccontato con leggerezza, più da acquisto importante che da ostentazione.

La collaborazione arriva in una fase di grande visibilità televisiva per Samira Lui, ormai presenza riconoscibile accanto a Gerry Scotti nel preserale di Canale 5. La scelta della Classe A dice molto: immagine curata, marchio premium, ma dimensioni adatte alla vita di tutti i giorni. Studi televisivi, appuntamenti, spostamenti in città. “Una compagna per tutti i giorni”, l’hanno definita alcuni utenti nei commenti, incuriositi più dalla versione scelta che dal logo sul cofano.

Quanto costa oggi una Mercedes Classe A: si parte da 37.053 euro, ma si può superare quota 50.000

Il dato che molti cercano è il prezzo della Mercedes Classe A. In Italia, secondo il listino indicato da Mercedes, il modello parte da 37.053,20 euro. Una cifra che la mette a pieno titolo nella fascia premium del segmento C. Da quel punto in poi, però, il prezzo può salire in fretta.

La gamma offre diversi allestimenti, pacchetti estetici, sistemi di assistenza alla guida e dotazioni digitali. Con le configurazioni più ricche, la Mercedes Classe A può superare i 50.000 euro. Dalle immagini diffuse da Merbag non si capisce con certezza quale motorizzazione abbia scelto Samira Lui, né l’allestimento preciso. Un dettaglio che conta, perché tra una versione d’ingresso e una più accessoriata la differenza può essere importante, anche se l’auto resta la stessa.

La Classe A resta comunque il modello d’accesso alla gamma compatta della Casa tedesca. È pensata per chi cerca un abitacolo curato, tanta tecnologia a bordo e dimensioni ancora gestibili in città. Non è una berlina di rappresentanza, non è un grande SUV. È una compatta, ma con il peso e l’immagine del marchio Mercedes.

Benzina, diesel o plug-in hybrid: le versioni disponibili e gli 81 km in elettrico

La Mercedes Classe A si può scegliere con diverse motorizzazioni: benzina, diesel e plug-in hybrid. Ognuna risponde a un uso diverso. Il benzina è la scelta più semplice per chi alterna città, tangenziale e tragitti medi. Il diesel resta invece indicato per chi viaggia spesso e percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada.

La versione ibrida plug-in guarda di più agli spostamenti urbani. Secondo i dati dichiarati per la variante ricaricabile, l’autonomia elettrica può arrivare fino a 81 chilometri. In condizioni favorevoli, significa poter affrontare molti tragitti quotidiani senza usare il motore termico. Il sistema unisce un quattro cilindri a benzina a un motore elettrico, con una ricarica rapida indicata in circa 25 minuti, sempre secondo quanto previsto dal costruttore.

Resta da capire quale versione sia finita nel garage di Samira Lui. Merbag non ha indicato il motore e dalle foto non emergono elementi sufficienti per riconoscerlo con sicurezza. Meglio attenersi a ciò che si sa: la showgirl ha scelto una Mercedes Classe A, compatta della Stella, con un prezzo che parte poco sopra i 37 mila euro e può crescere parecchio in base alla configurazione.

Dalla TV alla città: perché la Classe A è adatta alla routine di Samira Lui

Per una figura televisiva come Samira Lui, impegnata con La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti, una compatta come la Mercedes Classe A risponde prima di tutto a esigenze pratiche. È abbastanza contenuta per muoversi in città, ma offre un abitacolo tecnologico e più rifinito rispetto a molte rivali generaliste. Una via di mezzo che spesso convince chi vuole un’auto curata, senza passare a modelli più grandi e impegnativi.

Negli ultimi mesi, la carriera di Samira l’ha portata a una visibilità più ampia, tra televisione, social e apparizioni pubbliche. Anche per questo la consegna da Merbag ha avuto subito eco: non solo un ritiro in concessionaria, ma un piccolo tassello della sua immagine pubblica. Lei, nelle foto, sorride accanto alla vettura. I fan commentano, chiedono dettagli, provano a indovinare la versione.

La Classe A scelta da Samira Lui sembra quindi in linea con un uso quotidiano: tragitti urbani, trasferimenti di lavoro, appuntamenti ravvicinati. Una Mercedes, certo, ma lontana dagli eccessi che spesso accompagnano le auto dei personaggi dello spettacolo. Ed è forse proprio questo il punto: un modello riconoscibile, accessibile solo fino a un certo punto, ma pensato per essere guidato ogni giorno.