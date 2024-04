Che FOLLIA di eBay: smart TV 40" a 179,99€ col COUPON NASCOSTO

Delle tante promozioni lanciate in questi giorni da eBay, questa potrebbe di diritto essere tra le più folli in assoluto. Avresti mai pensato di poter comprare una Smart TV da 40″ in Full HD a soli 179,99 euro? Ti sembrerà incredibile, ma è così con questo coupon nascosto. Tutto quello che devi fare è inserire PSPRAPR24 al momento dell’acquisto e hai fatto. Come per magia, la cifra finale calerà a picco e ti ritroverai anche la spedizione già inclusa nel prezzo e garantita in massimo 4 giorni. Inutile dire che non devi fartela scappare per nessun motivo, nessuno ha mai visto un device di questo genere ad un prezzo così.

Codice coupon: PSPRAPR24

Smart TV Graetz 40″: qualità e risparmio col meglio delle caratteristiche

Una Smart TV che nulla ha da invidiare a quelle dei marchi top di gamma, ma che al tempo stesso da modo di risparmiare centinaia di euro. Questa Graetz da 40 pollici GR40D8750 è il modello che stavi sognando. E dopo aver scoperto la sua scheda tecnica, non ci penserai due volte prima di completare l’acquisto. Per prima cosa, merita la giusta attenzione il design scelto, con linee raffinate e in grado di sposarsi perfettamente con qualsiasi tipo di ambiente e di design scelto. Che tu abbia una casa minimal e moderna o vintage e ricca di antiquariato, questa è la TV ideale.

E poi la qualità di visione, col Full HD incluso per poter godere di un’immersione totale con tutti i tuoi film e i programmi TV preferiti. Non manca la connettività ad internet, con un hub moderno a tua disposizione per poter scaricare e gestire le tue app preferite. Tra Netflix, DAZN, Prime Video, Spotify, Disney+ e tante altre, avrai solo l’imbarazzo della scelta.

Sfrutta ora il coupon nascosto e portati a casa questa smart TV, ad un prezzo così basso è un affare senza precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.