Che prezzo su Amazon per Samsung Galaxy A54 5G SCONTO MOSTRUOSO!

Samsung Galaxy A54 5G è uno dei modelli più recenti della serie Galaxy A, che si contraddistingue per il suo design elegante e le sue prestazioni eccellenti inserendosi in quella fascia medio alta dove la concorrenza è agguerritissima. Vince chi riesce ad offrire prestazioni top e componentistica di alto livello senza esagerare col prezzo di listino. Samsung Galaxy A54 5G è uno smartphone che sembra fatto apposta per questo identikit. Se poi Amazon ce lo propone ad un prezzo incredibile, grazie ad un taglio di prezzo del 22%… sapete esattamente cosa fare! Solo oggi 389 euro invece che 499 euro, per un risparmio netto di 110 euro. Subito nel carrello, l’offerta è davvero mostruosa!

La qualità Samsung in super sconto!

Samsung Galaxy A54 5G si presenta con un design raffinato con retro in vetro e frame in alluminio. La resistenza all’acqua e alla polvere è garantita dalla certificazione IP671, mentre il sensore di impronte digitali integrato nello schermo offre un metodo di sblocco rapido e sicuro.

Il cuore di Samsung Galaxy A54 5G è alimentato dal potente chip di sistema Exynos 1380 (5 nm), affiancato da una GPU Mali-G68 MP5 e ben 8GB di RAM. La memoria interna da 128GB o 256GB è espandibile tramite microSDXC fino a 1024 GB.

Lo spazio di archiviazione, quindi, non sarà mai un problema.

Samsung Galaxy A54 5G vanta un comparto fotografico di grande qualità, grazie ad una tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 50 MP con OIS e autofocus, un obiettivo ultra-wide da 12 MP e una lente macro da 5 MP1.

La fotocamera frontale da 32 MP è perfetta per selfie di alta qualità e videochiamate nitide. La registrazione video supporta risoluzioni fino a 4K UHD a 30 FPS e Full HD a 120 FPS.

Da ultimo la batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia notevole, mentre la ricarica rapida con cavo a 25W permette di ridurre i tempi di attesa quando si è a corto di energia.

Samsung Galaxy A54 5G è uno smartphone dalle eccezionali qualità, praticamente un dispositivo con caratteristiche Premium che grazie al generoso sconto Amazon possiamo pagarlo come una fascia media. Bisogna approfittarne subito, tutti i prodotti Samsung sono cliccatissimi! Se poi sono scontati del 22% lo sono ancora di più!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.