Che significato hanno le lettere P, R, N e D sul cambio automatico di un veicolo? Tutti sbagliano

Guidare un’auto con cambio automatico può disorientare chi è abituato al manuale: al posto dei numeri delle marce compaiono lettere come P, R, N e D, e non sempre è chiaro a cosa corrispondano esattamente. Conoscerne il significato non è solo una curiosità: un utilizzo scorretto di queste posizioni può danneggiare la trasmissione o, nei casi peggiori, mettere a rischio la sicurezza di chi è a bordo.

Le lettere sul cambio automatico: cosa significano

La lettera P sta per Park, “parcheggio”: inserendola si bloccano gli ingranaggi della trasmissione, impedendo alle ruote di girare in qualunque direzione. Va selezionata solo a veicolo completamente fermo, perché innestarla in movimento può causare danni interni al cambio. In molti modelli, inoltre, il motore si accende solo se la leva si trova in posizione P o N, un ulteriore accorgimento di sicurezza pensato dai costruttori.

La R indica Reverse, la retromarcia: selezionandola il veicolo si predispone a muoversi all’indietro, spesso attivando in automatico le luci di retromarcia e, sui modelli più recenti, telecamere o sensori di parcheggio. Anche in questo caso vale la stessa regola della P: va inserita esclusivamente ad auto ferma, perché passare dalla D alla R con il veicolo ancora in movimento può provocare seri danni alla trasmissione.

La N corrisponde al punto morto: nessuna marcia risulta innestata e il veicolo non si muove anche premendo l’acceleratore. A differenza della P, in posizione N le ruote restano libere di girare, il che la rende utile per il traino del mezzo o durante soste prolungate. Attenzione però a non lasciare l’auto in N su una pendenza senza azionare il freno a mano: senza una marcia innestata, il veicolo potrebbe muoversi da solo.

Infine la D, Drive, è la posizione per la marcia avanti e quella più utilizzata nella guida quotidiana: il cambio automatico seleziona da sé il rapporto più adatto in base alla velocità e al carico richiesto al motore, ottimizzando consumi e reattività senza bisogno di alcun intervento da parte del conducente.

Oltre a queste quattro lettere, molte vetture automatiche più recenti offrono posizioni aggiuntive: la L (marcia bassa) limita il cambio a velocità ridotte, utile in discesa o durante un traino; la M consente di gestire manualmente le marce tramite la leva o le palette al volante; la S (Sport) mantiene il motore su regimi di giri più alti per una guida più dinamica; la W (Winter), pensata per la neve e il ghiaccio, fa partire l’auto direttamente in seconda per ridurre il rischio di slittamento. Un ventaglio di opzioni che, complice la crescente diffusione dei cambi automatici anche nel mercato italiano, sempre più conducenti si trovano oggi a dover imparare a usare.