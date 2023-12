Chi è la più bella del reame? Regala per Natale questa Postazione Trucco in OFFERTA!

SONGMICS ha realizzato una splendida Postazione Trucco, composta da: tavolo da trucco con 4 cassetti, specchio e sgabello, specchiera per cosmetici. Oggi grazie allo sconto del 5% puoi prenderla a soli 133,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

SONGMICS Postazione Trucco: le caratteristiche

Le superfici superiori del tavolo e dello sgabello sono fatte di fiberboard MDF ecologico a classe E1, le gambe dello sgabello sono in legno di hevea; lo sgabello è certificato da parte di TÜV Rheinland a norme EN 12520, il carico massimo è di 120 kg. Il telaio principale è pre-assemblato da professionisti prima della consegna, è necessario solo montare le gambe del tavolo e dello sgabello e la base dello specchio, risparmiando il fastidio.

Uno dei cassetti di grandi dimensioni è dotato di diaframme, il tavolo fornisce ampio spazio per organizzare il trucco, gli accessori e vi dà un tavolo senza problemi. Verniciato uniformemente; le gambe del tavolo e dello sgabello hanno piedini antiscivolo e aumentano la stabilità e impediscono graffi; un set anti-rovesciamento è incluso per un uso più sicuro.

