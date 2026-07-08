Chi lo avrebbe mai detto che il mio vecchio lettore DVD mi sarebbe fruttato 2000 euro

Negli armadi di tantissime case italiane sopravvive ancora un vecchio lettore DVD, relegato tra i cavi inutilizzati e i telecomandi senza pile. Pochi immaginano che quell'oggetto, considerato obsoleto da almeno un decennio, possa in realtà valere una piccola fortuna.
Negli armadi di tantissime case italiane sopravvive ancora un vecchio lettore DVD, relegato tra i cavi inutilizzati e i telecomandi senza pile. Pochi immaginano che quell'oggetto, considerato obsoleto da almeno un decennio, possa in realtà valere una piccola fortuna.
Valentina Giungati
Pubblicato il 8 lug 2026
Chi lo avrebbe mai detto che il mio vecchio lettore DVD mi sarebbe fruttato 2000 euro

Il mercato del collezionismo elettronico si è mosso silenziosamente negli ultimi anni, trasformando alcuni apparecchi che sembravano destinati alla discarica in pezzi ambiti da appassionati disposti a pagare cifre importanti. Non si tratta di un fenomeno isolato: il caso più eclatante riguarda i lettori ibridi capaci di leggere sia DVD che LaserDisc, prodotti da Pioneer tra la fine degli anni Novanta e il 2009, quando l’azienda giapponese ha interrotto la produzione dell’ultimo modello della serie, il DVL-919.

Questi apparecchi, all’epoca pensati per accompagnare la transizione tra due formati home video, oggi rappresentano l’anello di congiunzione tra un’epoca tecnologica conclusa e la nascita del DVD così come lo conosciamo. Il DVL-919, in particolare, resta uno dei pezzi più ricercati: era l’ultimo lettore LaserDisc mai commercializzato, venduto a poco meno di 999 dollari al lancio, e oggi un esemplare funzionante e completo di accessori originali può superare abbondantemente i 1.500-2.000 euro nelle aste online e nei negozi specializzati in elettronica vintage.

Perché i lettori DVD oggi valgono tanto

Il valore di questi oggetti dipende da diversi fattori: lo stato di conservazione, la presenza della scatola originale, del telecomando e del manuale, ma soprattutto la rarità del modello specifico. I lettori entry level, quelli prodotti in serie per il grande pubblico negli anni Duemila, restano invece pressoché privi di valore commerciale: la saturazione del mercato dell’usato ha reso questi apparecchi merce comune, spesso ceduta a pochi euro o addirittura regalata.

Perché i lettori DVD oggi valgono tanto-webnews.it

Chi possiede ancora scatoloni dimenticati in cantina farebbe bene a controllare marca e modello prima di liberarsene. Non tutti i lettori DVD nascondono un tesoro, ma alcuni combo LaserDisc-DVD, così come alcuni modelli Pioneer Elite o Marantz di fascia alta, continuano ad attirare l’attenzione di collezionisti internazionali, spesso giapponesi o americani, disposti a pagare bene pur di completare la propria collezione.

Un aspetto interessante riguarda anche gli accessori collaterali: i dischi LaserDisc originali, soprattutto se legati a titoli mai distribuiti in DVD o a edizioni limitate, possono a loro volta raggiungere quotazioni sorprendenti, alimentando un piccolo mercato parallelo che si intreccia con quello degli apparecchi.

In Italia il fenomeno resta di nicchia rispetto a Stati Uniti e Giappone, dove il collezionismo di elettronica vintage ha una base di appassionati più ampia e strutturata, con negozi specializzati e community online attive da anni. Chi si affaccia oggi a questo mercato dall’Italia può comunque muoversi tramite piattaforme di aste internazionali, tenendo conto dei costi di spedizione e delle differenze negli standard video (NTSC contro PAL) che possono complicare l’uso pratico dell’apparecchio una volta acquistato.

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