Chi lo avrebbe mai detto che il mio vecchio lettore DVD mi sarebbe fruttato 2000 euro

Il mercato del collezionismo elettronico si è mosso silenziosamente negli ultimi anni, trasformando alcuni apparecchi che sembravano destinati alla discarica in pezzi ambiti da appassionati disposti a pagare cifre importanti. Non si tratta di un fenomeno isolato: il caso più eclatante riguarda i lettori ibridi capaci di leggere sia DVD che LaserDisc, prodotti da Pioneer tra la fine degli anni Novanta e il 2009, quando l’azienda giapponese ha interrotto la produzione dell’ultimo modello della serie, il DVL-919.

Questi apparecchi, all’epoca pensati per accompagnare la transizione tra due formati home video, oggi rappresentano l’anello di congiunzione tra un’epoca tecnologica conclusa e la nascita del DVD così come lo conosciamo. Il DVL-919, in particolare, resta uno dei pezzi più ricercati: era l’ultimo lettore LaserDisc mai commercializzato, venduto a poco meno di 999 dollari al lancio, e oggi un esemplare funzionante e completo di accessori originali può superare abbondantemente i 1.500-2.000 euro nelle aste online e nei negozi specializzati in elettronica vintage.

Perché i lettori DVD oggi valgono tanto

Il valore di questi oggetti dipende da diversi fattori: lo stato di conservazione, la presenza della scatola originale, del telecomando e del manuale, ma soprattutto la rarità del modello specifico. I lettori entry level, quelli prodotti in serie per il grande pubblico negli anni Duemila, restano invece pressoché privi di valore commerciale: la saturazione del mercato dell’usato ha reso questi apparecchi merce comune, spesso ceduta a pochi euro o addirittura regalata.

Chi possiede ancora scatoloni dimenticati in cantina farebbe bene a controllare marca e modello prima di liberarsene. Non tutti i lettori DVD nascondono un tesoro, ma alcuni combo LaserDisc-DVD, così come alcuni modelli Pioneer Elite o Marantz di fascia alta, continuano ad attirare l’attenzione di collezionisti internazionali, spesso giapponesi o americani, disposti a pagare bene pur di completare la propria collezione.

Un aspetto interessante riguarda anche gli accessori collaterali: i dischi LaserDisc originali, soprattutto se legati a titoli mai distribuiti in DVD o a edizioni limitate, possono a loro volta raggiungere quotazioni sorprendenti, alimentando un piccolo mercato parallelo che si intreccia con quello degli apparecchi.

In Italia il fenomeno resta di nicchia rispetto a Stati Uniti e Giappone, dove il collezionismo di elettronica vintage ha una base di appassionati più ampia e strutturata, con negozi specializzati e community online attive da anni. Chi si affaccia oggi a questo mercato dall’Italia può comunque muoversi tramite piattaforme di aste internazionali, tenendo conto dei costi di spedizione e delle differenze negli standard video (NTSC contro PAL) che possono complicare l’uso pratico dell’apparecchio una volta acquistato.