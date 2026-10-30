Chi usa la propria auto sul lavoro ha diritto al rimborso economico

Per i giudici, conta il fatto che l’azienda conoscesse quella prassi e non l’avesse mai contestata. La decisione, nata da una causa tra un operatore ecologico e una società di igiene ambientale, chiarisce un punto delicato nei rapporti di lavoro: la firma non è sempre tutto, se dai fatti emerge il consenso dell’impresa.

La vicenda parte dal ricorso di un operatore ecologico assunto da una società di servizi ambientali. Nel contratto, la sede di lavoro era indicata nel territorio di un determinato Comune. I mezzi per la raccolta dei rifiuti, però, si trovavano in un deposito a Maierato, in un altro Comune calabrese. Il lavoratore doveva andare lì per l’appello e per prendere il veicolo di servizio. Così, ogni giorno, raggiungeva il deposito con la propria autovettura, senza che l’azienda gli fornisse un’alternativa.

Per anni è andata avanti così. Nessuna contestazione, nessuna disposizione diversa, nessun ordine scritto che vietasse l’uso dell’auto privata. Quando il dipendente ha chiesto il rimborso delle spese, la società ha detto no, sostenendo che mancava una formale autorizzazione. La causa è arrivata fino in Cassazione dopo due gradi di giudizio favorevoli al lavoratore, al quale sono stati riconosciuti 2.644,42 euro.

Assenso tacito del datore di lavoro: cosa dice la Cassazione

Secondo la Cassazione, l’autorizzazione del datore di lavoro all’uso del mezzo proprio non deve per forza stare in un documento firmato. Può emergere anche dai comportamenti. Soprattutto quando l’impresa conosce una prassi, ne trae utilità e la lascia proseguire nel tempo. In questo caso, hanno osservato i giudici, l’uso quotidiano dell’auto personale era legato alle esigenze del servizio. Non era una semplice scelta di comodità del dipendente.

Un lavoratore arriva con l’auto privata a un deposito di servizio, tema al centro del rimborso chilometrico riconosciuto dalla Cassazione.

La società aveva richiamato la clausola del contratto collettivo, che prevede il rimborso in base alle tariffe ACI quando il lavoratore usa la propria vettura per ragioni di servizio, con autorizzazione dell’azienda o su richiesta della stessa. Per la Suprema Corte, però, quel requisito può essere soddisfatto anche da un assenso tacito. Il silenzio prolungato del datore, davanti a una pratica conosciuta e necessaria all’organizzazione del lavoro, non può essere usato dopo anni per negare il pagamento.

Rimborso per l’auto privata: quando spetta e quando no

Il punto, però, va letto con attenzione. La sentenza non dice che ogni spostamento con l’auto privata diventa automaticamente un credito verso l’azienda. Il rimborso per uso del mezzo proprio spetta quando il viaggio è richiesto da esigenze di servizio, o comunque reso necessario dall’organizzazione aziendale, e quando il datore lo ha autorizzato in modo esplicito oppure lo ha tollerato nei fatti. Nel caso esaminato hanno pesato proprio questi elementi: uso quotidiano, necessità operativa, mancanza di alternative.

Diverso è il caso in cui l’impresa metta a disposizione mezzi adeguati, navette, veicoli aziendali o altre soluzioni, e il lavoratore scelga comunque di usare la propria macchina. In una situazione del genere, la richiesta può essere respinta. Anche il normale tragitto casa-lavoro, di regola, resta a carico del dipendente. Qui, invece, il nodo era un altro: uno spostamento imposto dall’organizzazione del servizio verso un deposito fuori dal Comune indicato come sede. Una differenza decisiva.

Tariffe ACI, prove e prescrizione: come preparare la richiesta

Il calcolo del rimborso chilometrico avviene di solito attraverso le tariffe ACI, richiamate da molti contratti collettivi. Sono tabelle che tengono conto di carburante, usura, manutenzione e altri costi legati al veicolo. In concreto, si moltiplicano i chilometri percorsi per l’importo previsto per il modello dell’auto usata. La richiesta, però, deve poggiare su elementi solidi: date degli spostamenti, percorsi, chilometri, turni, ordini di servizio, messaggi aziendali ed eventuali testimonianze dei colleghi.

Per chi si trova in situazioni simili, la sentenza invita a muoversi con ordine. Prima di chiedere il rimborso conviene controllare il CCNL applicato, il contratto individuale e i termini di prescrizione dei crediti di lavoro, magari con l’aiuto di un sindacato o di un avvocato giuslavorista. Per le aziende, il messaggio è altrettanto chiaro: lasciare che una prassi si consolidi senza regole scritte può aprire la strada a contenziosi. Meglio stabilire prima quando l’uso dell’auto personale è consentito, come viene rimborsato e quali alternative sono disponibili.