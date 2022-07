Chiavetta Lexar in metallo da 64 GB e USB 3.0 a meno di 8 euro su Amazon

Se il costo è la tua preoccupazione principale quando valuti una buona chiavetta USB, allora la Lexar Jumpdrive è uno dei migliori acquisti che potrai fare in questi giorni. Puoi acquistarla su Amazon a soli 7,99€.

Una delle unità flash di marca più gettonate: offre prestazioni incredibili grazie alla porta USB 3.0 arriva ad una velocità di circa 100 MB/s di in lettura e 30 MB/s in scrittura. Inoltre, grazie ad un involucro in metallo questa chiavetta non è solo veloce, ma anche molto resistente. Molto apprezzata sopratutto nell’ambiente dei professionisti.

La JumpDrive è anche retrocompatibile con lo standard USB 2.0 e con i sistemi operativi Windows 98 second edition/ NT/ ME/ 2000/ XP/ 7/ 8.1/ 10 e versioni successive, oltre che con Linux e Mac OS 10.3 e versioni successive.

L’USB include anche una copia gratuita del software DataVault Lite in modo da poter proteggere i dati con la crittografia AES a 256 bit. Non lasciarti scappare lo sconto del 27% e acquista questo prodotto su Amazon. Ricorda anche di approfittare dell’abbonamento Prime per richiedere la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.