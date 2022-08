Chiavetta Lexar USB da 64 GB a meno di 7 euro su Amazon

L’unità flash USB 2.0 di Lexar, la JumpDrive E21 è una soluzione elegante per archiviare, trasferire e condividere file in movimento. USB 2.0 consente un rapido trasferimento di file, foto e video ad un prezzo davvero conveniente: solo 6,99€ in questo momento su Amazon.

Grazie a questo dispositivo USB, potrai archiviare e trasferisre foto, video e file in modo veloce, inoltre il design in metallo elegante e classico combina una durata eccezionale con una praticità e una presta

JumpDrive E21 include una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit che protegger i tuoi file essenziali da danneggiamento, perdita ed eliminazione casuale. Crea facilmente una cassaforte protetta da password che crittografa automaticamente i dati. E per la massima tranquillità, i file eliminati dalla cassaforte vengono cancellati in modo sicuro e non possono essere recuperati.

Tutti i progetti di prodotti Lexar sono sottoposti a test approfonditi nei laboratori di qualità Lexar, strutture con oltre 1.100 dispositivi digitali, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità.

Ecco alcune funzionalità importanti da considerare:

Capacità: 32GB/64GB;

Interfaccia: USB 2.0;

Temperatura di esercizio: 0°~60°C;

Temperatura di conservazione: -20°C ~ 85°C;

Questa chiavetta USB è compatibile con Windows 98 second edition/ NT/ ME/ 2000/ XP/ 7/ 8.1/ 10 e versioni successive, inoltre funziona anche con Linux e Mac OS 10.3 e versioni successive. Essendo Plug and Play, non è richiesta nessuna installazione aggiuntiva di nessun software. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistala su Amazon: inoltre se hai l’abbonamento Prime la spedizione è gratuita.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.