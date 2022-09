Chiavetta Usb 3.0 Da 128 Gb di Sandisk a meno di 20 euro su Amazon

L’unità flash Ultra USB 3.0 da 128 GB di SanDisk semplifica il trasporto di tutti i tuoi file ovunque tu sia. Questa unità flash offre un’ampia capacità di archiviazione in grado di contenere una varietà di file inclusi film, video, foto, musica, documenti e altro ancora. Acquistala ora su Amazon a soli 19,04€.

Con la compatibilità USB 2.0 e 3.0 puoi collegare questa unità flash a quasi tutti i PC o Mac e trasferire i tuoi dati da e verso l’unità a velocità dati fino a 130 MB/s. Questa unità flash include anche un software di crittografia a 128 bit, assicurando che i dati salvati rimangano al sicuro.

Con velocità di trasferimento fino a 100 MB/s, l’unità flash USB 3.0 SanDisk riduce il tempo che dedichi all’attesa che i file vengano spostati dall’unità flash al computer. Abilitata per le porte USB 3.0, l’unità consente di trasferire, archiviare e condividere file di grandi dimensioni fino a quattro volte più velocemente delle unità USB 2.0. L’unità ad alta capacità può ospitare file di grandi dimensioni grazie ad una capacità di 128 GB, l’unità flash SanDisk Ultra USB 3.0 può contenere tutti i tuoi file multimediali preferiti e documenti importanti, comprese foto ad alta risoluzione, MP3, filmati HD, presentazioni e file grafici.

Questa unità compatta e portatile può viaggiare facilmente con te in tasca o in borsa. Il software SanDisk Secure Access mantiene i file privati: consente di impostare una cartella privata protetta da password sull’unità. I tuoi file saranno protetti con la crittografia AES a 128 bit per mantenerli riservati, anche quando condividi l’unità con altri. Approfitta ora dello sconto e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime puoi risparmiare sulle spese di spedizione.

