Chiavetta USB da 128GB per smartphone: espandi la memoria del telefono in modo smart (26€)

La memoria del telefono spesso ci fa disperare, vero. Allo stesso modo le schede microSD possono non essere sufficienti per soddisfare le nostre necessità, oppure a volte sono impossibili da inserire data l’assenza completa di supporto da parte dello smartphone. Per fortuna c’è una soluzione, a cui forse prima non avevi mai pensato: una chiavetta USB 4 in 1 per smartphone. A produrla è il marchio ZARMST, che con questo dispositivo vuole rivoluzionare la vita di milioni di persone nel mondo offrendo un supporto pieno a qualunque device. Il costo? Irrisorio: 26 euro, grazie allo sconto immediato del 25% di Amazon.

La rivoluzionaria chiavetta USB per smartphone di ZARMST

La chiavetta USB 4 in 1 di ZARMST presenta una capacità di memoria pari a 128 GB, ma non è questo il suo pregio migliore. Si tratta infatti di un’innovativa pendrive per smartphone, che puoi collegare sia a qualsiasi smartphone Android sia agli iPhone, grazie alle porte USB, USB 3.0 e USB-C. Supporta inoltre il trasferimento di dati tra smartphone e PC, ma anche tra telefono e chiavetta USB.

Lo scambio di dati avviene ad alta velocità, grazie alla velocità fino a 80 MB/s in lettura e 40 MB/s in scrittura. In più godi di tutta la sicurezza di cui hai bisogno grazie alla tecnologia Thum Drive Access Security, con il touch ID e la password che offrono una protezione completa dei tuoi file privati.

