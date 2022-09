La fantasmagorica chiavetta USB da 2TB torna disponibile su Amazon a 12€

Progettata con 2 connettori , Type-C e USB 2.0 che sono facilmente intercambiabili con il semplice capovolgimento della copertura metallica, con questa chiavetta puoi trasferire facilmente file e dati tra smartphone, tablet e computer. Inoltre puoi usarla ovviamente per espandere lo spazio di archiviazione su alcuni device compatibili grazie ai suoi incredibili 2TB . Salva dati in tutte le forme di musica, foto, film, disegni, manuali, programmi, etc.

Questa USB Flash Drive dal design moderno non è solo robusta e durevole, anti-vibrazione, anti-interferenze elettromagnetiche, impermeabile, in modo sicuro memorizzare i vostri file. Di fatto, sia che cada accidentalmente in acqua o per terra, la cosa non influenzerà i dati del disco U in alcun modo. Inoltre è anche, per cui la puoi trasportare comodamente dove vuoi.