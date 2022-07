Chiavetta USB indistruttibile: 64 GB di spazio e diventa un portachiavi

Questa chiavetta USB non te la puoi perdere.

In promozione su Amazon costa pochissimo e ti permette di avere tutto sempre a portata di mano. Grazie alla sua forma con foro incluso, in una sola mossa la trasformi in un portachiavi e la hai sempre dietro con te.

64 GB di spazio per fare tutto ciò che vuoi, apri ora la pagina e spunta il coupon: costo finale di soli 9,49€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Chiavetta USB da avere sempre dietro: semplice ma comodissima

Non c’è tanto da dire, ovviamente si tratta di una chiavetta USB e scommetto che già sai come utilizzarla. Tuttavia te la consiglio proprio per la comodità che ti permette di ottenere perché la puoi avere sempre dietro e sapere esattamente dove si trova, quando ti serve.

A disposizione ti mette 64 GB di spazio che puoi utilizzare in due modalità diverse:

li sfrutti per trasferire file da una parte all’altra;

file da una parte all’altra; li utilizzi per archiviare file di ogni genere e tenerli al sicuro.

Quando ti dico di ogni genere, non hai limitazioni. Fotografie, video, filmati, film, musica, documenti e così via.

Neanche in termini di sistema hai limitazioni, grazie alla sua tecnologia è compatibile con qualsiasi sistema operativo quindi non porti limiti.

Quasi mi dimenticavo di dirti che è impermeabile, resiste a botte e anche a sbalzi di temperatura sia in positivo che in negativo.

Che altro dirti se non che è comodissima? Collegati ora su Amazon e approfitta del doppio sconto, apri la pagina e spunta il coupon per portarla a casa con appena 9€. Le spedizioni, come ti dicevo, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.