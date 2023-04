Chiavetta USB Kingston DataTraveler da 128GB a meno di 10€ su Amazon

Ci sono offerte e offerte. E poi c’è la super offerta, quella che arriva inaspettata, all’improvviso, e che mette tutti d’accordo. Come quella sulla chiavetta USB Kingston DataTraveler da 128GB, che puoi acquistare ora su Amazon per soli 9 euro, grazie al 40% di sconto. L’articolo è spedito da Amazon, questo significa che se sei abbonato a Prime (e non abbiamo motivi per cui dubitarne) godi della spedizione gratuita e di tutta un’altra serie di vantaggi come la consegna ultra-rapida e il reso gratuito.

Chiavetta USB Kingston da 128GB in sconto del 40% su Amazon

La chiavetta USB DataTraveler Exodia di Kingston offre prestazioni pari allo standard USB 3.2 Gen 1. Questo si traduce in una semplicità disarmante per accedere a monitor, dispositivi digitali e notebook ovunque tu sia. A ciò si unisce una portabilità da primato, grazie all’ampia asola posizionata sull’estremità della chiavetta, così da poter essere agganciata a qualsiasi tipo di portachiavi. Una comodità non di poco conto, visto che ti permette di portare video, foto e i tuoi documenti più importanti sempre con te. Infine, occorre sottolineare l’ottima protezione del connettore USB (e di conseguenza dei dati presenti nella chiavetta) offerta dal pratico cappuccio integrato. Per qualsiasi evenienza, puoi inoltre fissare il cappuccio all’asola, in questo modo hai la certezza di non perderlo mai.

Se sei alla ricerca di una chiavetta USB pratica per portarla sempre con te durante i viaggi, e che allo stesso tempo sia un prodotto di qualità, la DataTraveler di Kingston fa proprio al caso tuo. Aggiungila al carrello ora per approfittare così dello sconto flash del 40% disponibile in questi ultimi minuti su Amazon e riceverla entro la giornata di domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.