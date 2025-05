Chiavetta USB per smartphone 4-in-1: 512GB di spazio extra a soli 28€

Una chiavetta USB versatile, potente e ora anche economica: la Ryican 4-in-1 da 512GB è in offerta a soli 28,02€, un’occasione da non perdere per chi cerca una soluzione universale e pratica per l’archiviazione dei propri dati. Con uno sconto del 44% rispetto al prezzo originale, questa offerta su Amazon si distingue non solo per il risparmio, ma anche per le caratteristiche di alto livello del prodotto.

Un accessorio per ogni dispositivo

La Ryican 4-in-1 non è una semplice chiavetta USB: è un dispositivo multiuso progettato per funzionare con tutti i tuoi device. Grazie alle sue quattro interfacce integrate (iOS, USB standard, Type-C e Micro USB), è compatibile con smartphone Android, iPhone, tablet e computer. Questo significa che non dovrai più preoccuparti di portare con te adattatori o cavi aggiuntivi. È la chiavetta che si adatta a te, non il contrario.

Oltre alla sua versatilità, la Ryican offre specifiche tecniche che la rendono una scelta eccellente per chi ha bisogno di velocità e sicurezza. Ecco alcuni dei suoi punti di forza:

Capacità di 512GB : spazio sufficiente per archiviare migliaia di foto, video e documenti.

: spazio sufficiente per archiviare migliaia di foto, video e documenti. Sicurezza avanzata : supporta la protezione con password e il riconoscimento tramite Touch ID, ideale per mantenere i tuoi file al sicuro.

: supporta la protezione con password e il riconoscimento tramite Touch ID, ideale per mantenere i tuoi file al sicuro. Velocità USB 3.0 : trasferimenti rapidi con velocità di lettura fino a 90 MB/s e scrittura fino a 40 MB/s.

: trasferimenti rapidi con velocità di lettura fino a 90 MB/s e scrittura fino a 40 MB/s. Design leggero e portatile: perfetto per essere portato ovunque, senza ingombro.

Un’alternativa al cloud

Per chi utilizza dispositivi Apple, la Ryican rappresenta una valida alternativa ai servizi di archiviazione cloud a pagamento. La possibilità di accedere ai file senza una connessione internet è particolarmente utile per chi viaggia spesso o gestisce file di grandi dimensioni. E non dimentichiamo il risparmio sui costi di abbonamento mensili.

La qualità del prodotto è ulteriormente confermata dalla garanzia di 12 mesi offerta dal produttore e da un servizio clienti sempre disponibile. Un dettaglio che fa la differenza, soprattutto per chi cerca affidabilità a lungo termine.

Non perdere l’occasione di acquistare la Ryican 4-in-1 da 512GB a un prezzo così vantaggioso di 28 euro grazie ad uno sconto del 44%. Con le sue caratteristiche avanzate e la compatibilità universale, questa chiavetta USB è la soluzione ideale per chi cerca praticità e prestazioni senza compromessi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.