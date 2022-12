Chiavetta USB VELOCISSIMA da 64 GB a soli 6€ su Amazon

Amazon sta vendendo a soli 6 euro la chiavetta USB DataTraveler Exodia del marchio Kingston nel taglio da 64 GB. Ci sembra inutile dire che sia l’affare del giorno: è importante invece sottolineare come siano rimasti gli ultimi pezzi, di conseguenza l’offerta potrebbe terminare tra pochissimo.

La chiavetta DataTraveler Exodia di Kingston è semplicissima da usare e trasferisce file e dati alla massima velocità. È quindi un ottimo regalo sia per i propri genitori, preoccupati di non avere le loro foto al sicuro sul computer, sia per te che magari hai bisogno di più spazio di archiviazione in vista delle imminenti festività di fine anno, avendo quasi terminato lo spazio gratuito a disposizione su Google Foto.

La velocissima chiavetta USB DataTraveler Exodia di Kingston

Il design pratico e allo stesso tempo vivace rendono la chiavetta DataTraveler Exodia del leggendario marchio Kingston un compagno ideale per l’utilizzo di tutti i giorni a scuola, in ufficio o a casa. Un’altra chicca è l’ampia asola posta all’esterno, grazie alla quale la chiavetta può essere agganciata a un qualsiasi portachiavi per un trasporto ancora più comodo.

Sempre su Amazon puoi scegliere anche di acquistare la stessa chiavetta con il taglio da 128 GB al prezzo di 11 euro, oppure quella con taglio da 256 GB pagando 29 euro. Se non hai la necessità di una pennina da 64 GB, puoi acquistarne 2 da 32 GB al prezzo di 9,99 euro.

L’articolo è spedito da Amazon e gode dei benefici dell’abbonamento Prime. Ordina la chiavetta ora per approfittare dello sconto 39% e acquistarla a soli 6 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.