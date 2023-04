Chiavetta USB WiFi: con questa rendi la connessione WIRELESS

Se sei alla ricerca di un modo per migliorare la tua connessione Wi-Fi in modo semplice eliminando quel vecchio e ingombrante cavo LAN, la Chiavetta USB WIFI di Netgear è la soluzione perfetta pere te.

Non farti scappare questa occasione e acquistala adesso su Amazon a soli 19,99€ grazie allo strabiliante sconto del 38%, corri subito a completare l’ordine.

Potrai riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano se hai attivo un abbonamento Amazon Prime.

Goditi una connessione ultra veloce con la chiavetta USB WIFI di Netgear

Lungo, antiestetico e sempre ingombrante, il cavo LAN che devi utilizzare per connettere a internet il tuo computer fisso proprio non riesci a digerirlo. Hai adottato questa soluzione perché hai sempre avuto paura che con una semplice chiavetta internet non potessi avere una linea potente e veloce. Oggi però, ne esistono di tantissime e sono al livello di una connessione tramite cavo, è il caso infatti di questa Chiavetta di Netgear.

La chiavetta è molto facile da installare e utilizzare, basterà semplicemente collegarla a una presa USB per cominciare per ricevere la tua connessione internet, inoltre ci penserà il computer stesso a installare automaticamente i driver.

Sfrutta una connessione WiFi a 300+ 867 Mbps perfetta sia per navigare sui social che per le tue sessioni di gaming e streaming.

Naturalmente è compatibile sia con la maggior parte dei sistemi operativi Windows che MacOS. Le sue dimensioni ridotte ti permettono ti tenerla collegata anche a computer portatili senza il bisogno di doverla rimuovere durante i tuoi spostamenti.

Acquisto subito la tua Chiavetta USB A6150 di Netgear su Amazon grazie allo sconto del 38% che ti permette di averla soli 19,99€.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

