CHICCHE tecnologiche che nemmeno immagini: gli affari NASCOSTI su Amazon

Eccoli qui, appena trovati, cinque nuovi gadget fuori di testa ma per assurdo anche utili che possono risolverti diversi problemi anche di vita quotidiana. Non ci credete? Come sempre, allora, vi invitiamo a dare un’occhiata e a giudicare voi stessi. Ah, li trovate ovviamente su Amazon, a volte anche con pochi euro e le spese di spedizione gratuite.

Caricatore USB telecamera spia

Le telecamere nascoste sono ottime per il monitoraggio della sicurezza domestica per monitorare animali domestici/custodi e bambini nella tua casa. E in molti casi può dunque avere più senso nasconderle bene alla vista. O meglio, posizionarla in maniera tale da permetterle di riprendere tutto ciò che vogliamo, ma al contempo senza dare troppo nell’occhio. In questo caso esistono modelli particolari come questo di ZUNHAI che trovi ora su Amazon, che si camuffano con l’ambiente circostante. Parliamo di una camera inglobata all’interno di un normale caricabatterie USb (funzionante) che inserita in una presa di corrente non sembra quello che realmente è.

Volta pagina per Kindle e Ipad

Rendi più semplice e rapida la tua lettura con questo gioiellino. Il gadget per voltare le pagine dei tuoi libri digitali si adatta a più piattaforme come Kindle, iPhone, iPad e tablet Android, ma ssere usato anche per gestire la fotocamera del tuo device per selfie perfetti. In questo modo puoi immergerti nella lettura più liberamente e mantenere libere le mani rendendo l’esperienza più libera. Il tutto al prezzo di 29€, cifra per la quale riceverete anche un comodo aggancio per il “volta-pagina”.

Telecomando Bluetooth per TiK Tok

Da oggi non è più necessario usare il dito per scorrere i video su Tik Tok. Proprio così: grazie a questo geniale telecomando Bluetooth puoi scorrere i video, fare doppio clic per mettere “Mi piace”, “mettere in pausa” e “riprodurre” senza “sforzo”. Di fatto non hai più bisogno di toccare il telefono. Lo puoi avere a soli 22€ su Amazon.

Lampada, ventilatore e macchina da suono rilassante

La macchina del suono rilassante è un altro accessorio di quelli irrinunciabili se si vuole dormire bene. Il dispositivo combina luce notturna soffusa e suono rilassante, ed emette suoni di onde dell’oceano, pioggia e in generale sonorità che aiutano a rilassare, alleviando lo stress e l’ansia, stimolando l’addormentamento. Propone 35 atmosfere sonore, per un sonno migliore. Prezzo: 15€.

Mini proiettore Full HD 1080P

Per anni relegati solo a funzioni lavorative, oggi i proiettori portatili rappresentano una tecnologia adatta anche per l’intrattenimento domestico e, proprio per la loro comodità e facilità d’uso, sono ideali per riprodurre immagini, film e giochi dallo smartphone proiettandoli sulla parete. Negli anni sono divenuti sempre più accessibili a tutti mantenendo una buona qualità e in tal senso si segnala una proposta odierna su Amazon che offre a 59 euro il mini proiettore YOTON che si connette velocemente al telefono mediante Wi-Fi e Bluetooth 5.1.

