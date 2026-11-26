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Se usi ogni giorno l’app Nest per controllare il termostato, tenere d’occhio le videocamere o ricevere gli avvisi del campanello, è il momento di segnarti questa data sul calendario: 25 gennaio 2027. Google ha annunciato ufficialmente la chiusura dell’app Nest, con la conseguente migrazione di tutti i dispositivi verso Google Home. La chiusura app Nest 2027 riguarda milioni di utenti in tutto il mondo e, anche se mancano ancora due mesi abbondanti, prepararsi per tempo evita brutte sorprese.

Cosa succede esattamente il 25 gennaio 2027

Il 25 gennaio 2027 l’app Nest smetterà di funzionare su tutte le piattaforme: Android, iOS, TV e web (incluso il portale home.nest.com). Non si tratta di un semplice aggiornamento o di un rebranding: l’applicazione viene definitivamente ritirata dopo oltre 15 anni di esistenza.

Da quella stessa data, i dispositivi Nest collegati al tuo account — videocamere, termostati, campanelli e altro — migreranno automaticamente verso l’app Google Home. In pratica significa che non dovrai spostare manualmente ogni singolo dispositivo: il trasferimento avviene in background, senza che tu debba fare nulla di tecnico.

Vale la pena sapere, però, che esiste una seconda scadenza altrettanto importante: il 25 marzo 2027. Entro quella data devi aver collegato il tuo account Nest a un account Google. Chi non lo fa rischia l’eliminazione dei propri dati. Se hai creato il tuo account Nest dopo il 19 agosto 2019, sei già a posto: quegli account usano automaticamente le credenziali Google.

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Quali dispositivi Nest sono coinvolti dalla migrazione

L’elenco dei prodotti interessati dalla chiusura app Nest 2027 è piuttosto ampio. Ecco i principali:

Termostati Nest — i modelli di punta della gamma, usati per gestire il riscaldamento e il condizionamento da remoto

— i modelli di punta della gamma, usati per gestire il riscaldamento e il condizionamento da remoto Videocamere Nest — sia da interno che da esterno, con relativa cronologia video

— sia da interno che da esterno, con relativa cronologia video Campanelli Nest (doorbell) — con video in tempo reale e notifiche di movimento

(doorbell) — con video in tempo reale e notifiche di movimento Nest Protect (2ª generazione) — il rilevatore di fumo e monossido di carbonio

(2ª generazione) — il rilevatore di fumo e monossido di carbonio Nest x Yale Lock — la serratura smart compatibile con l’ecosistema Nest

Per tutti questi dispositivi, la cronologia video e le automazioni domestiche continueranno a funzionare normalmente, ma gestite dall’app Google Home.

Un’eccezione importante: i clip salvati sul web

Qui c’è un dettaglio che molti utenti rischiano di ignorare. I clip salvati nella libreria web di Nest (home.nest.com) non migrano automaticamente verso Google Home. Se hai registrato e archiviato video importanti tramite la Clip Library del portale web, devi scaricarli manualmente prima del 25 gennaio 2027. Dopo quella data, quei file potrebbero diventare inaccessibili.

È uno dei pochi casi in cui la migrazione non è completamente trasparente, quindi vale la pena controllare subito se hai materiale salvato sul portale web.

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Cosa cambia per gli abbonati a Nest Aware

Se paghi un abbonamento Nest Aware di prima generazione, anche questo cambierà. Le sottoscrizioni attive passeranno automaticamente al piano Google Home Premium. Google non ha ancora comunicato tutti i dettagli sulle eventuali differenze di prezzo o funzionalità tra i due piani, ma il passaggio avverrà in modo automatico, senza interruzione del servizio.

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Chi ha già un abbonamento attivo non dovrà fare nulla di manuale: il sistema gestisce la transizione in autonomia.

Perché Google ha deciso di chiudere l’app Nest

La storia di Nest è lunga. Google ha acquisito Nest nel 2014 e nel 2018 ha fuso l’azienda con il proprio business della smart home, creando una sovrapposizione sempre più evidente tra l’app Nest e Google Home. Avere due applicazioni separate per gestire dispositivi dello stesso ecosistema non aveva più senso dal punto di vista dell’esperienza utente.

La chiusura app Nest 2027 è quindi il punto finale di un processo di consolidamento che dura da anni. Google punta a un’unica piattaforma unificata, con Google Home come centro di controllo per tutti i dispositivi smart della casa. Puoi trovare i dettagli ufficiali sulla migrazione direttamente nella pagina di supporto Google dedicata alla transizione.

Cosa fare adesso, in tre passaggi

Non c’è fretta immediata, ma agire per tempo è sempre la scelta più saggia. Ecco cosa conviene fare:

Verifica il tuo account: controlla se il tuo account Nest è già collegato a un account Google. Se hai creato l’account dopo agosto 2019, sei già in regola.

controlla se il tuo account Nest è già collegato a un account Google. Se hai creato l’account dopo agosto 2019, sei già in regola. Scarica i clip salvati: accedi a home.nest.com e verifica se hai video archiviati nella Clip Library. Se sì, scaricali subito — non migreranno in automatico.

accedi a home.nest.com e verifica se hai video archiviati nella Clip Library. Se sì, scaricali subito — non migreranno in automatico. Installa Google Home: se non l’hai ancora, scarica l’app Google Home su Android o iOS e familiarizzati con l’interfaccia prima che diventi l’unico strumento disponibile.

Due mesi sono sufficienti per prepararsi con calma. L’importante è non aspettare l’ultimo momento, soprattutto per la gestione dei clip salvati, che è l’unico aspetto della migrazione che richiede un’azione manuale da parte tua. Per tutto il resto, Google ha pensato a un passaggio automatico che, nella maggior parte delle situazioni, non richiederà alcun intervento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.