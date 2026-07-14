Christopher Nolan annuncia il suo prossimo progetto

Christopher Nolan porta l’Odissea al cinema: tutto quello che sappiamo sul film del 2026

Se sei un appassionato di cinema, probabilmente hai già sentito parlare del progetto più atteso dell’anno. La Christopher Nolan Odyssey — ovvero l’adattamento cinematografico dell’Odissea di Omero firmato dal regista britannico — è ormai realtà, con un cast stellare, una distribuzione confermata e una data di uscita fissata nel 2026. Ecco tutto quello che c’è da sapere su uno dei film più ambiziosi degli ultimi anni.

Il progetto: Nolan adatta Omero per il grande schermo

Christopher Nolan ha scelto di confrontarsi con uno dei testi fondativi della letteratura occidentale: l’Odissea di Omero. Il regista è al contempo sceneggiatore, produttore e direttore del film, confermando ancora una volta il suo approccio di totale controllo creativo su ogni progetto che porta in sala.

La distribuzione è affidata a Universal Pictures, uno dei grandi studios di Hollywood, e il film sarà girato interamente in IMAX — la stessa tecnologia che Nolan ha già sfruttato con risultati spettacolari in passato. A occuparsi della fotografia sarà Hoyte van Hoytema, direttore della fotografia di fiducia del regista, mentre le musiche sono affidate a Ludwig Göransson, compositore che ha già collaborato con Nolan su progetti precedenti.

Per chi si chiede quando uscirà il film: la data indicata da Esquire Italia è il 17 luglio 2026, mentre MUW Spectator riporta il 26 luglio 2026. Le due fonti non coincidono perfettamente, quindi vale la pena monitorare gli aggiornamenti ufficiali di Universal nelle prossime settimane per avere la data definitiva.

Il cast: da Matt Damon a Zendaya, un ensemble da record

Uno degli elementi più discussi di questa Odyssey di Christopher Nolan è senza dubbio il cast, che riunisce alcuni dei nomi più importanti del cinema contemporaneo. Ecco chi recita nel film:

Matt Damon nel ruolo di Odisseo, il protagonista assoluto dell’epopea omerica

nel ruolo di Odisseo, il protagonista assoluto dell’epopea omerica Zendaya nel ruolo di Atena, la dea della saggezza e protettrice dell’eroe

nel ruolo di Atena, la dea della saggezza e protettrice dell’eroe Charlize Theron , parte del cast principale

, parte del cast principale Anne Hathaway , parte del cast principale

, parte del cast principale Robert Pattinson , parte del cast principale

, parte del cast principale Tom Holland, parte del cast principale

La scelta di Matt Damon come Odisseo è particolarmente interessante: l’attore porta con sé una solidità drammatica e una fisicità credibile per interpretare il re di Itaca, personaggio che nell’epica omerica è tanto guerriero quanto stratega. Zendaya nei panni di Atena, invece, è una scelta che mescola la giovinezza dell’attrice con l’autorevolezza richiesta dalla divinità — una scommessa creativa che il pubblico non vede l’ora di valutare sul grande schermo.

La trattativa con gli studios: Nolan ha alzato l’asticella

Prima di arrivare all’accordo con Universal, la fase di negoziazione con i grandi studios è stata tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Nolan ha presentato il progetto a diversi studios — tra cui Apple — con condizioni molto precise.

Immagine generata con AI

In concreto, il regista ha richiesto:

Un budget di circa 100 milioni di dollari , con una spesa di marketing equivalente

, con una spesa di marketing equivalente Una finestra di esclusiva in sala di 100 giorni prima di qualsiasi distribuzione su piattaforme streaming o home video

prima di qualsiasi distribuzione su piattaforme streaming o home video Il 20% del primo dollaro lordo incassato dal film

Queste condizioni raccontano molto del modo in cui Nolan concepisce il cinema: per lui la sala è ancora il luogo naturale e insostituibile in cui un film deve vivere, e non è disposto a scendere a compromessi su questo punto. Universal ha accettato le sue condizioni, confermandosi come partner ideale per un progetto di questa portata.

La presentazione del trailer: il Late Show con Stephen Colbert

Il primo sguardo ufficiale alla Odyssey di Nolan è arrivato attraverso una presentazione del trailer durante il Late Show with Stephen Colbert. Un palcoscenico televisivo di grande visibilità, che ha permesso al regista di raggiungere un pubblico vastissimo e di alimentare l’attesa attorno al progetto.

Per approfondire i dettagli del film e seguire gli aggiornamenti più recenti, è possibile consultare la scheda dedicata su Esquire Italia, che raccoglie le informazioni più aggiornate sul progetto.

Perché questo film è già un evento cinematografico

La combinazione di elementi che ruotano attorno alla Christopher Nolan Odyssey è semplicemente rara. Difficilmente capita di vedere un regista del suo calibro lavorare su un materiale narrativo di questa profondità, con un cast così vasto e talentuoso, girato in IMAX con una delle migliori coppie creative del cinema contemporaneo — van Hoytema alla fotografia e Göransson alle musiche.

L’Odissea di Omero è un testo che ha attraversato tremila anni di storia e che continua a parlare di temi universali: il viaggio, il ritorno a casa, la fedeltà, l’astuzia contro la forza bruta. Nolan ha dimostrato più volte di saper trasporre complessità narrativa e profondità tematica in un linguaggio visivo potente e accessibile a un pubblico globale. L’attesa, insomma, è più che giustificata.

Nei prossimi mesi Universal renderà probabilmente disponibili ulteriori materiali promozionali. Vale la pena tenere d’occhio i canali ufficiali dello studio e le principali testate di settore per non perdersi nessun aggiornamento su quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti cinematografici più importanti dell’anno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.