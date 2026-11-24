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Se usi Google Chrome ogni giorno per lavoro, shopping o banca online, c’è una cosa che dovresti fare adesso: controllare di avere l’ultima versione installata. Il Chrome 157 aggiornamento sicurezza, rilasciato il 3 novembre 2026 sul canale stabile, corregge ben 213 vulnerabilità, di cui 7 classificate come critiche. È uno degli aggiornamenti più corposi degli ultimi mesi e ignorarlo, anche solo per qualche giorno, significa tenere aperta una porta che i cybercriminali potrebbero decidere di attraversare.

Cosa contiene davvero il pacchetto di patch di Chrome 157

I numeri parlano chiaro. Google ha distribuito la versione 157.0.8103.38/.39 per Windows e macOS e la 157.0.8103.38 per Linux, risolvendo in un colpo solo un volume di falle che raramente si vede in un singolo aggiornamento del browser.

La ripartizione per gravità è la seguente:

7 vulnerabilità critiche — il livello massimo di rischio, quelle che un attaccante può sfruttare senza che tu faccia quasi nulla

— il livello massimo di rischio, quelle che un attaccante può sfruttare senza che tu faccia quasi nulla 77 vulnerabilità ad alta gravità — pericolose, ma richiedono in genere un’interazione dell’utente

— pericolose, ma richiedono in genere un’interazione dell’utente 75 vulnerabilità a media gravità — impatto limitato in condizioni normali, ma combinabili con altre falle

— impatto limitato in condizioni normali, ma combinabili con altre falle 54 vulnerabilità a bassa gravità — rischio contenuto, ma comunque corrette

In pratica significa che il Chrome 157 aggiornamento sicurezza non è la solita manutenzione ordinaria: è un intervento massiccio che copre quasi ogni strato del browser.

Le falle critiche: perché sono le più urgenti

Una vulnerabilità critica — termine tecnico per indicare il livello di severità più alto nella scala Common Vulnerability Scoring System (CVSS) — è quella che può essere sfruttata da remoto, spesso semplicemente visitando una pagina web malevola, senza che tu debba scaricare nulla o cliccare su link sospetti.

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Con 7 falle di questo tipo risolte in un solo aggiornamento, il messaggio è chiaro: aspettare non conviene. Detto questo, c’è una buona notizia: nessuna delle 213 vulnerabilità corrette risulta essere stata sfruttata attivamente prima del rilascio della patch. Questo significa che, al momento, non ci sono attacchi in corso che le sfruttano. Ma è una finestra temporanea: non appena i dettagli tecnici diventano pubblici, i tempi tra la divulgazione e il primo tentativo di exploit si misurano in ore, non in giorni.

Come aggiornare Chrome adesso, passo dopo passo

Chrome si aggiorna spesso in modo automatico, ma l’aggiornamento viene applicato solo alla riapertura del browser. Se tieni Chrome aperto per giorni, potresti non avere ancora la versione più recente. Ecco come verificare e aggiornare manualmente:

Apri Chrome e clicca sui tre puntini in alto a destra

in alto a destra Vai su Guida → Informazioni su Google Chrome

Chrome cercherà automaticamente aggiornamenti disponibili

Se trova un aggiornamento, clicca su Riavvia per applicarlo

per applicarlo Dopo il riavvio, verifica che la versione mostrata sia 157.0.8103.38 (Linux) o 157.0.8103.38/.39 (Windows e Mac)

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L’operazione richiede meno di un minuto. Le tue schede aperte vengono ripristinate automaticamente dopo il riavvio, quindi non perdi nulla.

Il programma di bug bounty: ricercatori pagati per trovare falle

Vale la pena capire come Google viene a conoscenza di queste vulnerabilità. Esiste un programma chiamato bug bounty — letteralmente “caccia alla taglia” — attraverso cui ricercatori di sicurezza indipendenti segnalano le falle in cambio di un compenso economico. Per questo Chrome 157 aggiornamento sicurezza, Google ha distribuito complessivamente 31.000 dollari in premi ai ricercatori che hanno contribuito alla scoperta delle vulnerabilità.

È un sistema che funziona: incentiva chi trova i bug a comunicarli privatamente a Google invece di venderli sul mercato nero o pubblicarli online prima che esista una correzione. Il risultato è che le patch arrivano prima che i criminali possano sfruttare le falle.

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Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Già si sa che Chrome 158 è atteso entro due settimane dal rilascio di Chrome 157. Il ciclo di aggiornamenti di Chrome è diventato molto più rapido rispetto al passato, con rilasci frequenti che permettono di distribuire correzioni di sicurezza senza aspettare mesi. Questo è un vantaggio concreto per chi usa il browser quotidianamente.

Per chi vuole approfondire, Malwarebytes ha pubblicato un’analisi dettagliata delle vulnerabilità corrette in questo aggiornamento.

Perché non rimandare mai questi aggiornamenti

La tentazione di posticipare un aggiornamento è comprensibile: interrompe il flusso di lavoro, richiede un riavvio, a volte cambia qualcosa nell’interfaccia. Ma nel caso degli aggiornamenti di sicurezza del browser, il calcolo rischio-beneficio è semplice.

Il browser è il punto di contatto principale tra il tuo computer e internet. Ogni pagina che apri, ogni file che scarichi, ogni form che compili passa attraverso Chrome. Una vulnerabilità critica non corretta può trasformare una visita a un sito compromesso in un accesso completo al tuo sistema. Non è un’ipotesi catastrofista: è esattamente il meccanismo che gli exploit kit sfruttano da anni.

Con il Chrome 157 aggiornamento sicurezza già disponibile e nessuna delle falle ancora sfruttata attivamente, sei ancora in tempo per aggiornare prima che il rischio diventi reale. Fallo adesso, ci vuole un minuto, e poi puoi tornare a navigare con la stessa tranquillità di sempre.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.