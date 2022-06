Chromebook Acer da 15.6": versatile ed economico a prezzo WOW (-34%)

I Chromebook non solo sono macchine ideali per studiare o per lavorare a piccoli task, ma rappresentano sempre più soluzioni valide e appaganti da affiancare al computer fisso di casa o in ufficio. A tal proposito, l’ottimo Chromebook Acer da 15.6″ è in offerta su Amazon con il 34% di sconto che fa precipitare il prezzo finale ad appena 249€.

È un portatile che consigliamo a occhi chiusi per diversi motivi, a partire ovviamente dal prezzo di vendita molto competitivo.

-34% su Amazon per il pratico ed economico Chromebook Acer da 15.6″

Innanzitutto Chrome OS di Google, il sistema operativo del computer, è facile da utilizzare, estremamente intuitivo, molto leggero e si avvia in un istante. Le più importanti applicazioni di Google sono sempre a tua completa disposizione, anche offline, e il processore Intel di ultima generazione ti offre la possibilità di avviare in un istante per essere pronto a terminare il lavoro iniziato in ufficio oppure per svagarti guardando qualche video su YouTube oppure sulle più popolari piattaforme di streaming.

La batteria è sempre pronta a darti grandi soddisfazioni evitandoti il disturbo di essere costantemente alla ricerca di una presa di corrente. Una volta carica, la batteria ti garantisce fino a 12 ore di autonomia senza alcun tipo di compromessi. Inoltre, il computer è completamente sicuro da minacce esterne come i virus: Chrome OS di Google dispone di un antivirus integrato che mantiene sempre al sicuro le tue informazioni e i tuoi dati.

A questo prezzo è davvero difficile, se non impossibile, non prendere in considerazione il Chromebook Acer da 15.6″: è comodo da portare in giro, leggero, si avvia in un istante ed è perfetto per un utilizzo misto per svago oppure per lavoro/studio. Se lo metti adesso nel carrello ti arriva a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime.