Chromebook ASUS, bello e versatile a prezzo SHOCK su Amazon

Hai la necessità di acquistare un portatile economico da affiancare al tuo computer fisso per i task meno impegnativi? Quest’oggi ti consigliamo di prendere al volo questa offerta di Amazon sull’ottimo Chromebook di ASUS, un notebook che ha dalla sua la grande esperienza di Google per quanto riguarda il sistema operativo e la qualità costruttiva tipica dei computer di ASUS.

Ad appena 229€ con uno sconto del 13%, infatti, il computer di ASUS ha dalla sua un telaio robusto e leggero con un design molto accattivante considerando il prezzo di vendita particolarmente economico.

Il Chromebook ASUS è in offerta su Amazon con il 13% di sconto

Non farti ingannare: il Chromebook di ASUS è uno dei pochissimi portatili a montare una singolare cerniera che ti permette di inclinare il display da 14″ ad alta risoluzione fino a 180°, ideale ad esempio per lavorare anche da in piedi oppure durante le presentazioni aziendali.

Sotto la scocca è presente un ottimo processore Intel profondamente ottimizzato per questa tipologia di computer e in grado di avviare tutte le applicazioni di cui hai bisogno un istante, mentre il sistema operativo di Google (Chrome OS) è facile da utilizzare, molto intuitivo ed è perfettamente integrato con i principali servizi Google che utilizzi quotidianamente (Gmail, Google Chrome, YouTube, Google Drive, eccetera).

Acquista subito il Chromebook di ASUS se sei alla ricerca di un portatile leggero, economico, compatto e soprattutto venduto a un prezzo molto conveniente; ti arriva a casa appena 1 giorno e puoi iniziare a utilizzarlo immediatamente senza perdere tempo in inutili procedimenti lunghi e complessi.