Chromebook ASUS bello e versatile: tuo su Amazon a prezzo WOW (-37%)

Hai bisogno di un portatile bello, veloce, leggero ma che non costi tanto? Quest’oggi ti consigliamo l’ottimo Chromebook ASUS da 14 pollici in offerta su Amazon con uno sconto del 37% sul prezzo di listino.

Forse non ci crederai, ma con appena 239€ hai a portata di mano un computer valido e prestante che ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi con i servizi Prime.

L’ottimo Chromebook di ASUS da 14″ è in offerta su Amazon con il 37% di sconto

Dotato di un bel telaio leggero, resistente e molto sottile, il pannello da 14 pollici ti permette di gestire con velocità il tuo workflow utilizzando le applicazioni di cui hai bisogno. La presenza di Chrome OS, il sistema operativo di Google per i Chromebook, non solo ti assicura un ambiente di lavoro libero da virus e malware ma è anche perfetto per accedere a tutti i servizi Google in un unico ambiente (Google Chrome, Gmail, YouTube, Google Drive, Google Foto e molti altri).

Sempre aggiornato e facile da utilizzare anche per chi ha sempre usato Windows, il Chromebook di ASUS ti saprà stupire per la sua rapidità nell’avviare le applicazioni grazie al processore Intel di ultima generazione. La perfetta integrazione tra hardware e software, inoltre, ti offre la possibilità di utilizzare il notebook per una giornata intera senza avere più l’ansia di non poter ricaricare il computer.

Cosa stai aspettando? Aquista subito l’ottimo Chromebook di ASUS da 14″ fintanto che può essere tuo con il 37% di sconto: ti assicuriamo che saprà soddisfare tutte le tue necessità in ogni momento della giornata.