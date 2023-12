Chromebook HP 15a torna SOTTO I 300€ (Esclusiva Amazon)

Il Chromebook HP 15a rientra nella lista delle migliori offerte di giornata su Amazon. Il modello in vendita è un’esclusiva del sito amazon.it ed è in promo a 299,99€ invece che a 329,99€, prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Ecco il link all’offerta.

A questo prezzo e per l’esperienza d’uso goduriosa che offre, HP 15a è sicuramente uno dei migliori Chromebook oggi sul mercato. I suoi punti di forza? Il display Micro-Edge ad alta definizione, la batteria di lunga durata e il processore Intel Celeron N4500 a basso consumo energetico, oltre naturalmente al sistema operativo rivoluzionario Chrome OS di Google.

Chromebook HP 15a al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su Amazon

Il modello in vendita vanta un display da 15,6 pollici in alta definizione, IPS e con trattamento antiriflesso, con a bordo il processore Intel Celeron N4500 con frequenza fino a 2,8 GHz, affiancato da 8 GB di RAM e un’unità di memoria eMMC da 128 GB. A livello di connettività troviamo 2 porte USB Type-C, 1 porta USB 3.0, più il jack per le cuffie e il microfono, per un peso di appena 1,69 kg.

A tutto questo si aggiunge la durata monstre della batteria fino a 11 ore e 30 minuti, ideale per chi lavora al computer e si ritrova spesso fuori casa, dove è più difficile trovare una presa di corrente libera. Segnaliamo anche la ricarica rapida grazie all’integrazione della tecnologia HP Fast Charge, che consente di caricare il 50% della batteria in appena 45 minuti.

HP Chromebook 15a è in offerta a soli 299,99€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, questo significa che gli utenti abbonati a Prime godono delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.