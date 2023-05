Chromecast con Google TV 4K, streaming a go go: lo sconto su Amazon è incredibile

Chromecast con Google TV 4K lo trovi adesso disponibile su Amazon a 39€, con le spedizioni rapide e gratuite gestite da Prime. Dotato delle funzioni Chromecast preferite da anni, oltre all’esperienza di Google TV, il dispositivo trasmette immagini cristalline con definizione fino a 4K e i colori più vividi con l’HDR, e lo fa, grazie a una serie di ottimizzazioni software, in maniera fluida e veloce, indipendentemente dal televisore su cui si sta guardando.

Chromecast 4K a prezzi accessibili

Il Chromecast originale ha reso facile ed economico portare l’intrattenimento online sul televisore. All’epoca si trattava di una grande novità: si poteva navigare sul web, guardare programmi televisivi e film e ascoltare musica semplicemente collegandolo al retro del televisore e connettendo il dispositivo alla rete Wi-Fi.

L’offerta di contenuti di Google TV va anche oltre l’intrattenimento: ad esempio, è possibile allenarsi con Peloton direttamente dalla sua app. E dal lancio di Google TV, due anni fa, Big G ha continuato ad apportare aggiornamenti all’esperienza, come l’introduzione di profili per tutti i membri della famiglia per aiutare a risolvere le lamentele più comuni, come “perché mi vengono consigliati i cartoni animati quando io voglio solo i thriller?”. Questo aiuta anche i genitori ad avere un posto per i loro figli per guardare contenuti adatti alle famiglie.

Inoltre, l’Assistente Google ha un pulsante dedicato sul telecomando in dotazione, in modo da poter trovare facilmente qualcosa da guardare o fare domande di tutti i giorni come “com’è il traffico per andare al lavoro”. Il Chromecast con Google TV (4K) si infila ordinatamente dietro il televisore e l’installazione è semplice e veloce. Prendilo subito su Amazon a 39€ con le spedizioni gratuite via Prime. Compralo su Amazon a 39€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.