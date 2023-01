Chromecast con Google TV (HD): 10 euro di sconto immediato su Amazon

Amazon ha scelto di riproporre sotto i 30 euro Chromecast con Google TV in alta definizione, grazie allo sconto del 25% che porta il prezzo a 29,99 euro dai 39,99 euro di listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna: completando l’ordine ora non solo ti assicuri quindi lo sconto di 10 euro, ma anche la spedizione ultra-rapida entro 24 ore.

Il modello in vendita è la chiavetta Chromecast con Google TV e supporto alla risoluzione 1080p (HD). Con lo stesso colore bianco ghiaccio è disponibile anche il modello che supporta una risoluzione massima fino a 4K al costo di 54,90 euro, ma per poter beneficiare di tutti i suoi vantaggi devi necessariamente essere in possesso di un televisore che offre il supporto alla risoluzione 4K. In caso contrario, andrà benissimo anche l’articolo protagonista dell’offerta del giorno di Amazon.

Oltre 10.000 app con la chiavetta Chromecast con Google TV (HD)

Il futuro della televisione è lo streaming, questo ormai è evidente a un numero sempre più grande di persone. E Chromecast con Google TV è il dispositivo ideale per entrare pienamente nella nuova era della televisione, con oltre 10.000 app disponibili tra cui Netflix, NOW, Disney+, discovery+, DAZN e tante altre ancora.

Non solo però, perché l’esperienza di Google TV va anche oltre i classici servizi streaming dedicati alla visione di film, serie tv ed eventi sportivi in diretta. Uno dei più grandi vantaggi è ad esempio la possibilità di ricevere consigli personalizzati su quali contenuti guardare a seconda delle proprie preferenze, per un innovativo intrattenimento personalizzato per tutti i membri della famiglia. E in più per la tua ricerca d’ora in avanti ti basterà semplicemente la tua voce grazie all’assistente vocale Google Assistant integrato.

Metti in carrello ora la chiavetta Chromecast con Google TV (HD) a soli 29,99 euro e risparmia subito 10 euro grazie allo sconto del 25%. Approfittane subito prima che termini la disponibilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.