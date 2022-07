Chromecast con Google TV, il televisore diventa SMART in una mossa (50%)

Se hai un televisore un po’ datato o hai puntato su un modello economico che non ha montato Android TV, non ti preoccupare perché puoi rimediare in un solo passaggio. Abbinando al tuo prodotto questo fantastico Chromecast con Google TV, ti divertirai a più non posso.

Presta attenzione perché non si tratta del modello base ma bensì di quello evoluto con tanto di telecomando. Con il Prime Day 2022 risparmi il 50%, ma non perdere la tua occasione. Completa l’acquisto al volo per portarlo a casa con soli 34,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Chromecast con Google TV: come utilizzarlo al meglio

Lo colleghi al tuo televisore attraverso la porta HDMI e una volta che inserisci la password del WiFi è pronto per essere utilizzato. Funziona un po’ come un computer che ti permette di avere tutte le applicazioni che ami sul tuo prodotto principale.

Conta che ormai i televisori top di gamma lo includono al loro interno perché è un sistema invincibile.

Una volta completato lo step precedente cosa succede? Accedi alla porta HDMI dal menù ed ecco che ti trovi davanti il tuo sistema completo di tutto con un catalogo infinito per goderti serie TV, film, programmi, video e tutto il resto. In modo particolare hai tutti servizi in voga a portata di mano tra cui Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Now, Disney+, Rakuten e tutti gli altri che ti vengono in mente.

La caratteristica più comoda di questa versione sta nella presenza del telecomando che ha anche il microfono integrato. Praticamente puoi chiedere al tuo assistente di accendere la TV e riprodurre qualsiasi contenuto senza dover far nient’altro.

Insomma, una certezza in casa visto che supporta finanche la qualità 4K Ultra HD.

Non aspettare un secondo in più e approfitta della promozione in corso su Amazon per acquistare il tuo Chromecast con Google TV a metà prezzo, completa l’acquisto al volo e pagalo soltanto 34,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.