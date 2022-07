CHUWI GemiBook: display 2K e CPU Intel in promo ad un prezzo SUPER su Amazon

Il CHUWI GemiBook è un laptop da 13 pollici progettato per chi viaggia o si sposta molto per lavoro. È leggero, facile da trasportare e offre una durata della batteria di 7 ore, così puoi portare il tuo computer ovunque senza preoccuparti che la batteria venga meno durante le emergenze. Il design è elegante e moderno, quindi è un accessorio perfetto per qualsiasi outfit o occasione. In promo su Amazon lo puoi trovare adesso a soli 270,00€ invece di 329,00€.

Il processore Intel Celeron J4125 a basso consumo è un’ottima opzione per coloro che desiderano eseguire più attività o software contemporaneamente sui propri computer. Ha quattro core e quattro thread, il che significa che può elaborare più app contemporaneamente senza troppi problemi. Inoltre, la frequenza Turbo di 2,5 GHz consente agli utenti di eseguire attività come l’editing video e i giochi senza impantanare le prestazioni della macchina.

E’ dotato di una memoria LPDDR4X da 8 GB e di un SSD ad alta velocità da 256 GB e possiede il modulo WiFi da 2.4 G/5 G, oltre ad una porta USB type C. Inoltre, grazie al display IPS 2K con risoluzione 2160 x 1440 fornisce immagini nitide in ogni momento nonostante le condizioni di luce variabili.

Con una batteria agli ioni di litio da 38 Wh, il CHUWI GemiBook 13 pollici è in grado di offrire fino a cinque ore di utilizzo continuo. Con una CPU a bassissima potenza, questo Ultrabook non ha problemi a svolgere anche le attività più impegnative. Non solo ha grandi prestazioni, ma anche un’eccellente portabilità grazie alla sua struttura leggera e alla cerniera a 360 gradi.

Il CHUWI GemiBook 13 pollici è precaricato con Windows 10 Home, il che significa che non avrai problemi e potrai usarlo subito! Approfitta ora dell’offerta su Amazon e dello sconto del 18%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.