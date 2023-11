Ciabatta elettrica USB C 8 prese e 2 interruttori indipendenti: connetti tutto in sicurezza a soli 24€

Nell’era digitale in cui viviamo, la gestione efficace dei dispositivi elettronici è essenziale per mantenere un ambiente domestico o lavorativo organizzato. La ciabatta elettrica USB C con 8 prese e 2 interruttori indipendenti è la risposta alle esigenze di connettività moderne, e ti permette quindi di collegare contemporaneamente diversi dispositivi elettronici senza dover affrontare il problema di prese multiple.

Questo aspetto la rende ideale per l’ufficio, la cucina, la camera da letto o qualsiasi spazio in cui è necessario gestire più dispositivi in modo ordinato. Il tutto, oggi, a soli 24€ grazie allo sconto del 22% su Amazon. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

La ciabatta elettrica risposta alle esigenze di connettività moderne

La presenza di 2 interruttori indipendenti consente di controllare separatamente due gruppi di prese, offrendo un controllo più preciso sull’alimentazione dei tuoi dispositivi. Questa funzionalità non solo contribuisce a risparmiare energia, ma ti consente anche di evitare l’overload delle prese e migliorare la sicurezza elettrica complessiva. La ciabatta è dotata di porte USB C con una potenza di 5V/3.4A, consentendo una carica rapida e affidabile per dispositivi compatibili.

Questa caratteristica si rivela particolarmente utile in un’epoca in cui la ricarica veloce dei dispositivi è una priorità, garantendo che i tuoi smartphone, tablet e altri gadget siano sempre pronti all’uso. La funzione di arresto delle sovratensioni integrata protegge i tuoi dispositivi da picchi di tensione dannosi, garantendo la sicurezza degli elettrodomestici collegati. Questo aspetto è fondamentale per preservare la durata e le prestazioni ottimali dei tuoi dispositivi elettronici.

La ciabatta elettrica è dotata di un cavo di alimentazione lungo 1.5 metri, offrendo flessibilità nella collocazione e facilitando la connessione a prese distanti. Inoltre appartiene alla Classe A per l’efficienza energetica, assicurando un consumo di energia ottimale e contribuendo così al risparmio sulle bollette e alla sostenibilità ambientale.

Con un design salvaspazio, funzioni di sicurezza avanzate e la comodità della carica rapida USB C, questa ciabatta multipresa è un accessorio imprescindibile per semplificare la tua vita quotidiana. Acquista ora e goditi una connettività efficiente e sicura a soli 24€ grazie allo sconto del 22% su Amazon. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.