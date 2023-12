Ciabatta Multipresa a Torretta con 4 porte USB e 8 Prese SCHUKO a soli 15 euro! Cavo lungo 3 metri

Oleke è una ciabatta multipresa verticale a torretta, 4 porte usb e 8 prese Schuko con 3m di cavo prolungato, protezione da sovratensione e cortocircuito, ideale per casa e ufficio, potenza da 2500w 10a, protezione per i bambini. Oggi puoi pagarla solo 15,99 euro grazie allo sconto del 10% al quale aggiungere un coupon di 2€ con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Acquista OLEKE Ciabatta Multipresa a Torretta: le caratteristiche

La multipresa verticale ha 8 prese Schuko e 4 porte USB, che consente di caricare più dispositivi allo stesso tempo, design a torre, rispetto alla base tradizionale, la base verticale può risparmiare più spazio. Utilizza un nuovo filo di rame ispessito del nucleo, una ricarica stabile e veloce, materiale ignifugo di alto grado V0 ispessito, temperatura resistente al calore fino a 750℃, lavorando in ambiente ad alta temperatura, il filo non è facile da ammorbidire e bruciare. Ha misure di protezione multiple, fornendo sovratensione, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura, porte di protezione da sovracorrente, antistatiche e anti-misplug.

A causa di un eccessivo sovraccarico (corrente di carico superiore a 10A), il pulsante di protezione si aprirà automaticamente e taglierà la corrente, in questo caso, si prega di scollegare il dispositivo che consuma energia e poi premere il pulsante per riprendere l’uso. La presa è dotata di due interruttori indipendenti con indicatori LED. Ogni fila di prese con 1 interruttore indipendente, se non è necessario utilizzare tanti dispositivi elettronici allo stesso tempo, è sufficiente accendere un interruttore per raggiungere lo scopo della ricarica, non solo per risparmiare energia elettrica ma anche per garantire la sicurezza. Con design stabile ponderato, in modo che l’intera presa nell’uso del processo non è facile essere caduto, per proteggere la sicurezza dell’elettricità. Allo stesso tempo con la porta di protezione del bambino, 75N resistenza del singolo foro, equivalente alla pressione generata dal peso 7.5KG, per impedire al bambino di inserire le dita.

Oleke è una ciabatta multipresa verticale a torretta, 4 porte usb e 8 prese Schuko con 3m di cavo prolungato. Oggi puoi pagarla solo 15,99 euro grazie allo sconto del 10% al quale aggiungere un coupon di 2€ con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.