Ciabatta Multipresa con USB 7-in-1 a SOLI 10 EURO: offerta UNICA su Amazon

Ciabatta Multipresa con USB 7-in-1, al momento disponibile su Amazon a soli 10 euro grazie ad uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile per avere una postazione di lavoro efficiente e sempre ordinata!

Ciabatta Multipresa con USB 7-in-1: modalità di utilizzo

Questa Ciabatta Multipresa con USB dispone di 3 prese (Max 4000W/16A) e 4 porte USB ((1 USB C e 3 USB A, totale 5V/3.4A), in grado di collegare rapidamente 7 dispositivi contemporaneamente. Risulta perfetta per iPhone, iPad, smartphone, tablet, laptop, cuffie e qualsiasi altro dispositivo elettronico.

La corrente della porta USB C è fino a 5V/3A, mentre la corrente di ciascuna porta USB-A è di 5V/2,4A. Questo vuol dire che è più conveniente delle normali prese di corrente e più efficiente dal punto di vista energetico.

La multipresa è dotata di un cavo flessibile corto da 5cm che è molto flessibile e non influisce sulla presa o sull’interruttore accanto ad essa. Così facendo non si hanno problemi di cavi di alimentazione aggrovigliati, si risparmia spazio e si ha un aspetto più ordinato.

Lo blocco di sicurezza per bambini impedisce ai bambini di accedere facilmente all’alimentazione interna, garantendo una protezione sicura per voi e la vostra famiglia. Il guscio è realizzato in PP ignifugo, assolutamente sicuro e protetto.

L’uso di rame di alta qualità come conduttore riduce i consumi nell’utilizzo di apparecchi elettrici. La sicurezza è sempre garantita grazie alla Protezione da sovraccarico, da cortocircuito, da sovratensione e da sovracorrente.

Questa Ciabatta Multipresa con USB 7-in-1 è disponibile su Amazon a soli 10 euro grazie ad uno sconto conveniente del 5%.

