Ciabatta Multipresa con interruttore: collegaci di tutto a soli 28 euro!

Una ciabatta multipresa è davvero una salvezza quando abbiamo tanti dispositivi da collegare alla corrente elettrica. Meglio ancora se è dalle dimensioni compatte e rialzato, quindi senza che sia disteso a terra e occupi spazio oltre che essere brutto a vedersi. E che abbia anche prese Usb e un interruttore posto in alto, comodo e veloce da premere. Forse pensi che tutto questo non sia ancora stato inventato e invece è proprio l’oggetto dell’offerta che ti presentiamo oggi: una Ciabatta Multipresa con interruttore Sameriver perfino scontata del 3%, a cui aggiungere pure un coupon del 10%. Che pagherai quindi solo 20,29 euro!

Ciabatta Multipresa con interruttore Sameriver: tutti i vantaggi

Scopriamo meglio tutte le caratteristiche tecniche di questa Ciabatta Multipresa con interruttore Sameriver: è dotata di 3 USB-A (5 V/2,4 A) e 1 USB-C (5 V/3,1 A) per la ricarica rapida di più dispositivi, nonché estensione della spina 8 prese AC, che supporta una potenza totale massima di uscita di 2500W/10 A. Le prese e le spine sono di tipo F (Schuko), quindi è possibile collegare spine di tipo C (a due pin) o di tipo F (Schuko). E’ dotata di un interruttore posto comodamente in alto, quindi facile e veloce da premere, per un maggiore risparmio energetico.

Parliamo di una multipresa con USB sicura, dato che ha superato le certificazioni FCC e RoHS e utilizza materiali ignifughi avanzati. Quando l’alimentazione è sovraccarica, surriscaldata o già in cortocircuito, l’interruttore di sovraccarico scatta automaticamente per proteggere i dispositivi. Molto compatta e bella da vedersi, ha le seguenti dimensioni: 12,00×9,00×16,30 cm, con comodo cavo di prolunga in rame pieno estendibile fino a 2 metri, realizzato in materiale PC ignifugo. Importante poi il fatto che restituzione e rimborso gratuito siano validi fino a 18 mesi, oltre a beneficiare di supporto tecnico a vita e servizio clienti sempre disponibile.

Oggi fai tuo tutto questo a soli 20,29 euro! Grazie al doppio sconto 3% + coupon del 30%! Porterai a casa una straordinaria Ciabatta Multipresa con interruttore!

