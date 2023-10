Ciabatta multipresa a soli 20 euro: ci colleghi fino a 8 spine e 4 USB!

Oggi come oggi bisogna alimentare tanti dispositivi e una ciabatta fa sempre molto comodo! Questa offerta viene incontro a chi si è stufato di avere tante ciabatte in casa, doppie spine e deve continuamente passare uno spinotto da un cavo USB all’altro per caricare più dispositivi. Sameriver è una Ciabatta Multipresa con un lungo cavo fino a 3 metri. Potrai attaccarci fino a 8 prese CA e 4 USB (3 USB A+1 USB C(2500W/10A). Il tutto, con protezione da sovratensione che proteggerà ciò che stai caricando senza rischi di sovraccarichi e cortocircuiti! Oggi la paghi 20,99 euro grazie allo sconto di partenza del 25% più il coupon del 30%!

Ciabatta Multipresa Sameriver: le caratteristiche

Con protezione da sovratensione e cavo di 3M, questa Ciabatta Multipresa Sameriver può essere facilmente posizionata in qualsiasi luogo grazie alla forma cilindrica a torre dalle dimensioni ridotte. Casa, ufficio, officina, garage, ecc. Le prese e le spine sono di tipo F (Schuko), quindi è possibile collegare spine di tipo C (a due pin) o di tipo F (Schuko). Specificamente, ha le seguenti tipi di prese: 1 tipo C (5 V/3,0 A), 3 porte USB A (5 V/2,4 A), 8 prese CA. Per una ciabatta multifunzione 12 in 1 che può caricare rapidamente il tuo cellulare, tablet, il notebook, cuffie e altri dispositivi elettronici.

Ma strizza l’occhio anche alle moderne tecnologie: la presa è in grado di rilevare il dispositivo di ricarica e fornire automaticamente la migliore velocità di ricarica. La presa multipla con USB ha un interruttore di controllo indipendente su ciascun lato, 4 in totale, che può spegnere facilmente più dispositivi contemporaneamente quando non in uso. Il filo centrale del cavo è realizzato in rame puro, che è sicuro e durevole. Molto sicura grazie a diversi sistemi: protezione da sovraccarico, sovratensione, flash, protezione da cortocircuito. Inoltre, la torretta multipresa chiude automaticamente la sorgente in caso di sovratensione o cortocircuito. In questo caso, si prega di scollegare i dispositivi con un elevato consumo energetico e premere il pulsante di reset.

