Ciabatta multipresa verticale 12-IN-1 a soli 20 EURO: applica il COUPON Amazon

Per avere una postazione di lavoro il più ordinata ed efficiente possibile, hai bisogno della Ciabatta Elettrica Multipresa 12-in-1 Sameriver! Oggi è disponibile su Amazon a soli 20 euro grazie ad un coupon di sconto del 30% da applicare il momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Ciabatta Elettrica Multipresa 12-in-1 Sameriver: funzionalità e modalità di utilizzo

La Ciabatta Elettrica Multipresa 12-in-1 Sameriver comprende 8 prese standard, 3 USB-A e 1 USB-C che forniscono alimentazione a tutti i dispositivi.

Rileva automaticamente il tuo dispositivo ed eroga la corrente più veloce fino a 3A quando si utilizza una singola porta USB-C.

Le prese e le spine sono di tipo F con un design verticale. In questo modo c’è più spazio tra ciascuna presa per evitare spine ingombranti e, rispetto ai piedistalli tradizionali, il design a torre può risparmiare più spazio orizzontale.

La torre di protezione contro le sovratensioni può proteggere il tuo laptop, altoparlanti, stampante e altri dispositivi da sovratensioni e picchi. Il guscio esterno è in materiale ignifugo ABS + materiale ignifugo per PC, che può resistere a temperature fino a 750 ° C.

Questa ciabatta ha un interruttore di controllo indipendente su ciascun lato del pannello così è facile spegnere più dispositivi elettronici contemporaneamente quando non sono in uso. In più, con cavo da 3 metri, può essere collegata dove si vuole riducendo la possibilità di inciampo e rendendo più ordinato l’ambiente.

