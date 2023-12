Ciabatta smart 3 Schuko + 4 USB a soli 32 euro! La comandi a voce

Meross ha ideato una Ciabatta dotata di Apple HomeKit Intelligente. Si tratta di una Multipresa Smart WiFi 16A con 3 Prese Schuko e 4 Porte USB. Sicura, grazie alla Protezione da sovraccarico e compatibile con Alexa, Google Home, SmartThings. Oggi puoi farla tua con il 27% di sconto, quindi la paghi solo 32,31 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Meross Ciabatta smart: le caratteristiche

Questa ciabatta italiana (dunque non serve alcun adattatore) WiFi intelligente con standard italiani è adatta ai tuoi elettrodomestici e prodotti anche europei. Questa ciabatta multipresa con usb ha il dispositivo Power Surge protector per proteggere la tua casa. E’ dotata di 3 prese Schuko e 4 usb, è ideale per la casa e l’ufficio. Le Schuko hanno tre fori di ingresso rendendole quindi compatibili praticamente con tutti i tipi di spine usati in Italia. Funziona con Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant e SmartThings. Non è necessario scaricare alcuna app, puoi controllare i tuoi elettrodomestici con il tuo telefono cellulare (Cellulare Apple, supporta IOS 13 e versioni successive). Per Android, devi scaricare l’app meross, che supporta Android 6 e versioni successive.

La ciabatta Italiana con HomeKit, Smart multipla è possibile utilizzare il controllo vocale per attivare/disattivare il dispositivo tramite HomeKit, Echo, Google Assistant. È possibile controllare ogni uscita AC individualmente e 4 porte USB(fino a 4,0 Aallo stesso tempo, al fine di risparmiare energia elettrica nella vostra casa. Il che la rende ideale per creare una bella esperienza di domotica in casa in modo semplice e rapido. Le ciabatte comuni, che non possono essere automatizzate per accendersi o spegnersi, possono facilmente diventare pericolose, soprattutto per i bambini, che possono toccarle con le mani. Può essere accesa o spenta dal dispositivo che hai in mano, così non devi preoccuparti anche quando non sei in casa. le ciabatte wifi Intelliegente con protezione da sovraccarico non sono pericolose. Puoi personalizzare i timer di accensione/spegnimento e di sonno per ogni singola presa e le 4 porte USB, accendendole prima di andare a casa e spegnendole dopo che sei uscito di casa. in modo che il tuo dispositivo possa essere acceso e spento automaticamente.

