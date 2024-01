Ciabatta smart: massima compatibilità a prezzo SHOCK!

Quando si pensa ad una casa domotica, a volte si tralascia la possibilità di controllare da remoto le prese. Che si tratti di controllo carichi o di mero controllo con la propria voce o da remoto, è indispensabile quindi trovare poi il prodotto giusto per la propria casa. Meross, azienda che da anni produce accessori domotici, propone in sconto Amazon del 17% una ciabatta smart dalle caratteristiche tecniche di livello. Il prezzo? Solo 34,18€ grazie alla promo di oggi a tempo! Approfittane subito!

La ciabatta smart che devi assolutamente avere

Una ciabatta smart, quasi sempre, è più comoda di una semplice presa smart. Con un unico dispositivo, si può controllare l’accensione di più device.

Grazie al prodotto Meross di cui parliamo oggi, tutto ciò non solo sarà possibile, ma sarà super semplice.

Partiamo dalla compatibilità: si tratta di un prodotto compatibile non solo con l’app ufficiale del produttore, ma anche con HomeKit di Apple, Amazon Alexa, Google Home e SmartThings di Samsung. Questo vuol dire che sarà l’accessorio ad adattarsi a voi e non voi a lui. Ottimo se consideriamo che altri prodotti simili sul mercato, non integrano tutti i vari sistemi dei produttori più conosciuti.

Oltre questo, la spina della ciabatta è italiana: non vi servirà alcun adattatore shuko per utilizzarla. Oltre ai 3 ingressi di spina italiana/shuko, la ciabatta integra anche 4 porte USB: in qualsiasi momento potrete controllare tutti i dispositivi collegati al prodotto.

Potrete ovviamente impostare dei timer per l’auto accensione o lo spegnimento di un dispositivo collegato che segua determinate regole. Inoltre, grazie alle funzionalità dell’app ufficiale, potrete monitorare i vostri consumi e scollegare in automatico un dispositivo che sta richiedendo troppa corrente.

Compra subito questo fantastico accessorio: oggi costa davvero pochissimo? Quanto? La ciabatta smart di Meross oggi costa solo 34,18€! Lo sconto Amazon arriva al 17%! Prezzo davvero basso per un prodotto che mantiene altissima l’asticella della qualità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.