COMODE E CALDE: pantofole da donna impermeabili, in memory foam e imbottite a soli 19 euro: da NON perdere

Le pantofole invernali da donna Jomix hanno davvero di tutto: all’esterno sono fatte in tessuto impermeabile, all’interno sono invece imbottite. La suola è infine in memory foam. Oggi le paghi solo 19 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Le pantofole invernali da donna Jomix: le caratteristiche

Le Ciabatte da donna invernali Jomix sono pelose all’interno, il che fa sì che mantengano i piedi caldi tutto il giorno nei freddi tempi invernali. La suola interna imbottita con momery foam, le rende poi comode e morbide. Queste pantofole calde da donna sono realizzate in materiale di alta qualità, sono facile da pulire; la suola presenta rigata garantisce la resistenza allo scivolamento e all’usura.

Facili da indossare e togliere, vantano i bordi rialzati per una migliore protezione del tallone, rende il massimo comfort. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

