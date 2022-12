Ciao Povery! Questione di Classe: i migliori e più costosi gadget NERD da acquistare

Mentre ci si affanna alla ricerca dell’offerta giusta per tentare l’affare durante questo Natale, chi ha la possibilità di poter puntare su un budget più alto rispetto alla media, può a volte facilitarsi il compito selezionando direttamente quei prodotti che più lo attirano, senza preoccuparsi troppo dello sconto (che non guasta mai). Oggi, ad esempio, a me sono venuti in fissa una serie di modellini da collezionismo. Ho sempre amato i soldatini, fin da piccolo, e ora che sono più grandicello e che continuo a collezionarli, spesso non bado a spese per tenere aggiornata la mia collezione.

Ciao Povery!1! Gadget edition

E in tal senso mi hanno molto colpito cinque prodotti che vi consiglio vivamente, gran parte dei quali della LEGO (ma solo perché ha trattato più di altre aziende personaggi a me cari) a patto ovviamente che rientrino nelle vostre possibilità. In caso contrario, tranquilli, su Amazon non mancano di certo delle buone alternative più economiche.

USS Enterprise – Star Trek (Playmobil)

La U.S.S. Enterprise, la mitica nave spaziale a bordo della quale il Capitano Kirk e il signor Spock mi portavano ogni sera “là, dove nessun uomo è mai giunto prima”. Grazie a PlayMobil puoi avere la versione modello (enorme) della nave da esibire anche in salotto, con tanto di app interattiva AR per controllare gli effetti luminosi e sonori, e riprodurre i dialoghi originali della serie di fantascienza, e il ponte di comando, con tetto removibile, con tutti i sette principali personaggi a bordo. La trovi su Amazon a 299€ con 3€ di spese di spedizione (il venditore è un negozio).

LEGO Star Wars – La Morte Nera

Altro oggetto di culto tratto da una pellicola altrettanto di culto: la mitica Morte Nera di Star Wars, un modello gigante che riproduce l’iconica stazione spaziale dell’Impero. Include 23 minifigure: Grand Moff Tarkin, Darth Vader, Imperatore Palpatine, Ufficiale della marina imperiale, Ufficiale imperiale, 2 Stormtroopee e molti altri. In più contiene la sala di controllo del superlaser, la camera delle conferenze imperiale, hangar con binario di lancio mobile e il TIE Avanced di Lord Vader con spazio per Vader al suo interno. Il prezzo? Tanto, circa 1.139€.

LEGO Star Wars – Millenium Falcon

In tema di Star Wars e LEGO non poteva ovviamente mancare la controparte “buona” della Morte Nera, ovvverosia il Millenium Falcon. La nave da trasporto corelliana di Ian Solo è disponibile in diversi set e prezzi, ma il nostro preferito resta questo ribattezzato Ultimate. Questa fantastica interpretazione ha dettagli inediti tra cui intricati particolari esterni, parabole sensore intercambiabili e molto altro, più diversi personaggi iconici della saga.

LEGO The Big Bang Theory

The Big Bang Theory è una delle più belle sitcom mai create: racconta le vicende di quattro giovani scienziati che passano il loro tempo libero tra videogame, fumetti e altri hobby, prima della “scoperta” del sesso opposto quando una giovane e bella donna si trasferisce accanto a loro. Grazie alla solita LEGO con 314€ vi portate a casa un set include 7 minifigure, ovverosia Leonard, Sheldon, Penny, Howard, Raj, Amy e Bernadette, con diversi elementi accessori, all’interno dell’ormai iconico soggiorno dei due amici.

Batman Arkham Origins – Statua 76 cm

Infine ecco questa fantastica statua del mitico Batman. Ok, costa un occhio, ovverosia 1.399€, ma credetemi quando v dico che vale ogni centesimo e che fa un figurone in qualsiasi angolo della casa decidiate di posizionarla. Il livello del dettaglio è magnifico, la qualità del materiale è fantastica. Insomma, un capolavoro di 76 cm che dà una sensazione di potenza, possenza, forza. Per me un must have.

