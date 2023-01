Cibo sempre caldo in UNI e ufficio: lo scaldavivande DEFINITIVO

Stanco di doverti accontentare un pasto freddo a ogni pausa pranzo? Da oggi puoi goderti un pranzo sempre caldo grazie allo Scaldavivande Elettrico che ti porti ovunque in una sola mossa.

Lo puoi trovare al momento su Amazon con una doppia offerta: il 15% di sconto più un ulteriore 5%, in questo modo lo pagherai solamente 29,60€. Mi raccomando, spunta il coupon in pagina prima di aggiungerlo al carrello

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni gratuite e veloci in tutto il territorio italiano.

Addio pasti freddi con questo scaldavivande comodissimo

Un pasto caldo è sempre piacevole quando si è fuori casa soprattutto in inverno, ti sarà infatti capitato sicuramente più di una volta di doverti fermare al lavoro o in università per pranzo e di doverti accontentare di un panino. Se questa situazione è una routine per te allora non potrai fare a meno di questo Scaldavivande Elettrico. Per usarlo basterà aggiungere un po di acqua, chiudere il cestino e premere il pulsante e avrai presto il tuo pasto caldo.

Puoi dire addio a pranzi poco sani e a un continuo spreco di soldi portandoti da casa ottimi pasti da riscaldare in poco tempo grazie al suo cestino interno da 1,5 litri. Sia la parte interna che le posate in dotazione sono fatte di acciaio inossidabile il che ti permette di lavarle anche il lavastoviglie. Naturalmente il suo contenitore in acciaio inox ti garantisce un prodotto sicuro per i tuoi alimenti e lo renderà super facile da pulire.

Usalo ovunque tu voglia dal momento che ti verrà dato in dotazione con due diverse prese: una classica per poterlo utilizzare in ufficio e in università e un’apposita per poter riscaldare il tuo pranzo anche in macchina. Nel prezzo sono compresi anche un set completo di posate, un manuale per l’utilizzo e naturalmente il cavo di alimentazione.

Non aspettare ulteriormente e acquista subito il tuo Scaldavivande Elettrico di DIKER, lo trovi adesso su Amazon a soli 29,60€ grazie alla doppia offerta che trovi al momento.

Con Amazon Prime puoi sempre avere spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.