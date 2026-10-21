CIE, l'errore che ti impedisce di accedere online: come risolvere per attivare i servizi online

Non perché il documento non sia valido, ma perché manca la configurazione iniziale, un passaggio che spesso viene dimenticato al momento del rilascio in Comune o dopo la consegna a casa. Il nodo, nella maggior parte dei casi, è l’attivazione delle credenziali digitali necessarie per usare la carta come chiave di accesso.

La CIE rilasciata dal Comune è a tutti gli effetti un documento di riconoscimento valido. Questo però non significa che sia già pronta, da sola, per l’autenticazione online sui portali della pubblica amministrazione. L’equivoco nasce qui: la carta funziona come documento fisico, ma per usarla nei servizi digitali il titolare deve completare alcuni passaggi.

Il problema si presenta sempre più spesso, anche perché molti cittadini, complice il costo di alcuni servizi SPID, stanno guardando alla Carta d’identità elettronica come alternativa per entrare nel fascicolo sanitario, nei servizi Inps, nell’Agenzia delle Entrate, nell’app IO e in altri portali. “Ho la carta nuova, perché non entra?” è la domanda che si sente agli sportelli e nei canali di assistenza. Quasi sempre la risposta è la stessa: la configurazione della CIE non è stata completata.

PIN e PUK: cosa fare con i codici consegnati dal Comune

Il primo punto riguarda i codici. Quando si richiede la Carta d’identità elettronica, il Comune consegna la prima metà del PIN e del PUK. La seconda metà arriva invece nella busta insieme alla carta recapitata a casa. Solo mettendo insieme le due parti si ottengono i codici completi, da otto cifre, indispensabili per gestire l’identità digitale collegata al documento.

Configurazione della carta d’identità elettronica con smartphone (NFC) e codici PIN/PUK su una scrivania domestica.

Il guaio nasce quando quella busta viene buttata, dimenticata in un cassetto o scambiata per semplice carta amministrativa. Il PIN della CIE serve per abilitare l’uso della carta nei servizi online. Il PUK, invece, diventa fondamentale se il PIN viene digitato male per tre volte e la carta si blocca. A quel punto, senza il codice di sblocco, l’accesso resta fermo.

Se i codici sono stati smarriti, bisogna seguire le procedure indicate dal Ministero dell’Interno e dal portale ufficiale della Carta d’identità elettronica, oppure rivolgersi al proprio Comune per capire come recuperarli o farli ristampare. Non sempre è una pratica lunga, ma può richiedere tempo. E spesso il problema salta fuori proprio quando l’accesso serve subito, magari per scaricare un certificato o inviare una domanda.

App CieID e smartphone: il passaggio NFC da non saltare

Il secondo passaggio, spesso ignorato senza nemmeno accorgersene, è l’abbinamento della CIE allo smartphone tramite l’app ufficiale CieID. Per usare la carta con il telefono bisogna scaricare l’app, attivare il lettore NFC, avvicinare fisicamente il documento al retro dello smartphone e seguire la procedura guidata. Alla fine si sceglie un codice personale, di solito a sei cifre, da usare per gli accessi successivi.

Se questo passaggio manca, il telefono può non riconoscere la carta come credenziale valida, anche se il documento è nuovo e i codici sono corretti. Non è un’operazione complicata, ma va fatta con attenzione. L’app chiede di appoggiare la Carta d’identità elettronica nel punto in cui si trova il sensore NFC, che cambia da telefono a telefono: su alcuni modelli è vicino alla fotocamera, su altri più al centro della scocca.

Conta anche un dettaglio molto pratico. Cover spesse, custodie magnetiche, pellicole con parti metalliche o semplicemente una posizione sbagliata possono impedire la lettura della carta. Chi ci ha provato lo sa: a volte basta spostare la CIE di pochi centimetri per passare dal messaggio di errore alla schermata di conferma.

Accesso fallito: controlli rapidi prima di richiedere assistenza

Prima di pensare che la CIE non funziona, conviene fare qualche controllo semplice. Il primo riguarda l’NFC dello smartphone, che deve essere attivo nelle impostazioni. Il secondo è l’aggiornamento dell’app CieID, perché una versione vecchia può creare errori durante l’autenticazione. Anche un sistema operativo fermo da mesi può avere il suo peso.

Poi ci sono i codici. Il PIN della Carta d’identità elettronica va inserito con attenzione: tre errori di fila possono bloccare la carta e rendere necessario l’uso del PUK. In caso di dubbio, meglio fermarsi prima del terzo tentativo e recuperare i documenti ricevuti dal Comune. Una pausa, in questo caso, evita una procedura in più.

Se l’accesso continua a non andare, si può provare con un altro smartphone compatibile con NFC, togliere la cover o controllare sul sito ufficiale della CIE se ci sono indicazioni tecniche aggiornate. Solo dopo questi passaggi ha senso chiedere assistenza al Comune, al gestore del servizio online o ai canali indicati dal Ministero. Nella maggior parte dei casi, però, il blocco nasce da una ragione molto concreta: la configurazione iniziale della CIE non è stata completata.