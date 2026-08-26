I cavi hanno il filtro anti disturbo ma sono in pochi a sapere come si attiva

Quando guardiamo un cavo di alimentazione, USB, video o dati, in casa o in ufficio, può capitare di notare vicino al connettore un piccolo cilindro scuro. Quel rigonfiamento è un filtro antidisturbo in ferrite, utilizzato per ridurre le interferenze elettromagnetiche generate dai dispositivi elettronici e impedire che il cavo si comporti come una piccola antenna.

Non si accende, non si imposta e non ha pulsanti. “Si attiva”, per così dire, automaticamente, sfruttando le proprietà del materiale che contiene.

Dentro il “salsicciotto” del cavo: niente chip, solo ferrite

Nel rigonfiamento che molti chiamano “salsicciotto” del cavo non ci sono chip, fusibili, trasformatori o circuiti contro gli sbalzi di tensione. Di solito contiene un nucleo di ferrite, un materiale ceramico con proprietà magnetiche ottenuto combinando ossidi di ferro con elementi come manganese, zinco o nichel.

Il cavo passa attraverso il nucleo oppure viene chiuso tra due semigusci inseriti in una piccola custodia di plastica. Nella maggior parte dei casi non c’è quindi alcuna scheda elettronica nascosta.

Il suo compito è molto preciso: ostacolare il passaggio delle correnti di disturbo ad alta frequenza senza interferire in maniera significativa con l’alimentazione o con il segnale principale. Per questo un cavo con il cilindro in ferrite non è necessariamente migliore di uno che ne è privo: è semplicemente progettato per prevenire o limitare determinati problemi di compatibilità elettromagnetica.

Primo piano di un cavo USB con filtro antidisturbo in ferrite, usato per ridurre le interferenze elettromagnetiche.

La ferrite ferma i disturbi, non rende il cavo più veloce

Il principio è più semplice di quanto sembri. La ferrite ha un’elevata resistività elettrica e si comporta in modo particolarmente efficace alle alte frequenze. Quando una corrente indesiderata corre lungo il cavo, il nucleo aumenta l’impedenza incontrata da quella componente e ne ostacola la propagazione.

In pratica, il disturbo trova una strada più difficile. Parte dell’energia viene temporaneamente immagazzinata nel campo magnetico e parte viene dissipata sotto forma di calore, in quantità normalmente così ridotte da risultare impercettibili al tatto.

Il segnale utile, invece, continua a passare. Un alimentatore resta un alimentatore, un cavo USB continua a trasferire dati e un collegamento video non diventa più rapido perché possiede un nucleo di ferrite. Si tratta infatti di un filtro passivo, non di un amplificatore.

Il suo lavoro riguarda soprattutto le cosiddette correnti di modo comune, disturbi che possono scorrere nello stesso verso su più conduttori e contribuire alle emissioni elettromagnetiche indesiderate.

Quando il cavo diventa una piccola antenna

Un cavo non trasporta soltanto il segnale o l’energia per cui è stato progettato. Può anche raccogliere rumore dall’ambiente oppure trascinare all’esterno i disturbi prodotti da computer, monitor, alimentatori switching, stampanti, caricabatterie e altre periferiche elettroniche.

All’interno di questi dispositivi tensione e corrente possono cambiare molto rapidamente. Un convertitore, per esempio, può lavorare a centinaia di kilohertz o a diversi megahertz, mentre i fronti di commutazione producono armoniche a frequenze ancora superiori.

Anche un segnale digitale non particolarmente veloce può quindi generare disturbi ad alta frequenza quando passa da un livello logico all’altro in tempi molto brevi. Se queste componenti raggiungono il tratto esterno del cavo, il collegamento può iniziare a irradiare energia nello spazio comportandosi come una antenna involontaria.

A 100 MHz, per esempio, la lunghezza d’onda nello spazio libero è di circa 3 metri. Anche un cavo di poche decine di centimetri può quindi avere un ruolo dal punto di vista elettromagnetico, soprattutto considerando schermature, masse, percorsi di ritorno e capacità parassite.

È anche per questo che il cilindro di ferrite viene spesso posizionato vicino al connettore: se il tratto di cavo non filtrato è troppo lungo, parte del disturbo potrebbe essere già stata irradiata prima di raggiungere il nucleo.

Quando il filtro serve davvero e perché molti cavi oggi non ce l’hanno

La presenza del filtro in ferrite dipende dal sistema nel suo complesso e non soltanto dal cavo. Se un dispositivo tende a produrre emissioni elettromagnetiche, il produttore può collocare il nucleo vicino all’uscita per impedire che il disturbo raggiunga il collegamento esterno.

Se invece l’obiettivo è proteggere l’apparecchio dalle interferenze provenienti dall’esterno, la ferrite può essere sistemata vicino all’ingresso. Alcuni cavi ne utilizzano due, uno per ciascuna estremità, mentre altri non ne hanno nessuno. Questo non significa automaticamente che siano di qualità inferiore.

Molti dispositivi moderni utilizzano infatti schermature più efficaci, filtri miniaturizzati sul circuito stampato o componenti integrati direttamente nei connettori. Nei collegamenti Ethernet, per esempio, parte del filtraggio viene affidata a piccoli trasformatori e moduli magnetici presenti vicino alla porta RJ45.

Anche USB, HDMI e DisplayPort possono adottare soluzioni interne più adatte alla gestione dei segnali ad alta velocità rispetto a un grosso nucleo esterno.

In altri casi, inoltre, il rigonfiamento vicino al connettore non contiene ferrite ma vera elettronica. Nei cavi USB-C più complessi possono esserci E-Marker, redriver o retimer, mentre alcuni cavi video integrano piccoli convertitori. La forma può quindi fornire un indizio, ma non permette sempre di capire cosa ci sia realmente all’interno.

Il tradizionale filtro antidisturbo in ferrite resta però un componente semplice e passivo: non aumenta la potenza, non protegge dai fulmini e non migliora automaticamente la qualità di audio o video. Lavora su un problema molto specifico, quello delle interferenze elettromagnetiche. Ed è proprio in questo senso che “si attiva”: nel momento in cui un disturbo ad alta frequenza prova a percorrere il cavo.