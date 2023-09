Cinema a casa tua con il TV LED HiSense in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi, complice il successo sempre più crescente delle smart TV, abbiamo quasi perso l’abitudine di recarci al cinema per assistere alla proiezione dei film del momento. È infatti possibile ricreare un vero e proprio cinema casalingo all’interno del nostro salotto, con poche centinaia di euro, mantenendo un’ottima esperienza. Proprio sulla base di questo Amazon ha ben pensato di proporti la TV LED HiSense (modello 40A4FG) in offerta al sensazionale prezzo di soli 241 euro, con quasi 40 euro di sconto a confronto del prezzo di listino suggerito originariamente dalla stessa HiSense.

TV LED HiSense: immagini più vive che mai

Partiamo col dire che questa TV monta un pannello da ben 40 pollici, che sono più che sufficienti per ricreare un vero e proprio ambiente di home-entertainment all’interno del tuo salotto di casa. Grazie alla tecnologia Natural Colour Enhancer, poi, il pannello è in grado di restituire dei colori vividi e naturali, mantenendo il massimo della fedeltà, al contrario di tantissime altre smart TV della concorrenza con parametri totalmente sballati e artificiosi.

La risoluzione di questa TV è Full HD (1920 x 1080 pixel, tanto per intenderci) e questo garantisce il massimo dei dettagli: sarai quindi in grado di scorgere ogni minimo particolare, sia che tu stia guardando un film o una serie TV, sia che tu stia eventualmente seguendo un evento sportivo.

Nulla da dire anche per quanto riguarda il comparto sonoro di questa TV HiSense, che grazie al DTS Virtual X restituisce un sonoro più profondo e vibrante che mai: immagina di vivere ad esempio le scene action più concitate dei tuoi film preferiti al massimo dell’intensità, con un coinvolgimento mai visto prima.

Molto apprezzato anche l’hub principale della TV, che garantisce il facile accesso a tutte le principali piattaforme di streaming, del calibro di Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, così come YouTube e affini. La TV gode inoltre di una comodissima Game Mode, grazie al quale è in grado di ottimizzare le prestazioni (con un input lag ridotto, ad esempio) anche nei videogiochi più dinamici, come nel caso di Call of Duty o Battlefield.

Insomma, a poco più di 240 euro questa TV Led è davvero un affarone da portarsi assolutamente a casa: ecco perchè ti suggeriamo di acquistare questa TV LED HiSense in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

