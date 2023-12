CINEMA GRATIS in casa col proiettore YABER: oggi lo paghi la metà grazie al codice REGALO

Il proiettore YABER offre un’esperienza di visione eccezionale grazie alla sua potente luminosità di 13.000 lumen e alla risoluzione Full HD nativa di 1080p. Questo significa che puoi godere di immagini chiare e dettagliate con colori vividi e vibranti su uno schermo grande.

Portalo a casa tua e non te ne pentirai, facendo felice te stesso e i tuoi bambini perché sarà come avere il cinema direttamente in casa. Oggi costa davvero pochissimo visto che Amazon lo sconta del 50% con il codice promozionale TLWF6OCI (inseriscilo alla cassa, prima d pagare), e te lo vende quindi a metà prezzo, ovvero a 134€, incluse le spedizioni via Prime.

Il proiettore YABER porta il cinema diretrtamente in casa tua

Una delle caratteristiche più interessanti di questo proiettore è il supporto per la correzione trapezoidale 4P/4D, che ti consente di regolare l’immagine in modo da ottenere una proiezione perfettamente allineata anche se il proiettore non è posizionato in modo ideale. Questo è particolarmente utile se stai proiettando su una superficie non perfettamente piana o se il proiettore è posizionato in un angolo.

Il proiettore è dotato di connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, il che significa che puoi collegarlo facilmente ai tuoi dispositivi wireless come smartphone, tablet, laptop e persino console di gioco come la PS5. Puoi anche utilizzare la funzione di mirroring dello schermo per condividere il contenuto dei tuoi dispositivi sul grande schermo.

Inoltre, il proiettore è compatibile con la riproduzione di video 4K, anche se la sua risoluzione nativa è di 1080p. Questo significa che puoi goderti video ad alta definizione con una qualità eccezionale.

Il proiettore YABER è un dispositivo versatile che offre una qualità delle immagini straordinaria e una serie di funzionalità avanzate che lo rendono ideale per l’intrattenimento domestico, le presentazioni aziendali e molto altro ancora. E con lo zaino incluso, puoi portarlo facilmente ovunque tu voglia per goderti l’esperienza cinematografica ovunque tu vada. Allora non esitare, portalo a casa tua a poco prezzo: Amazon lo sconta del 50% e te lo vende a soli 134€, incluse le spedizioni via Prime.

