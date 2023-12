Cinema in casa con PROIETTORE DZA in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di ricreare un vero e proprio angolo cinema all’interno del nostro ambiente domestico, che ci permetta di fare delle serate a base di film con i nostri amici o famigliari. Non sempre le smart TV riescono ad assolvere a questo bisogno, motivo per il quale è preferibile optare per un proiettore. Alla luce questo Amazon ha ben pensato di proporti il proiettore DZA in offerta all’incredibile prezzo di soli 60 euro, con un ottimo 24% di sconto: ma non è finita qui, dal momento che grazie al coupon da 20 euro offerto da Amazon hai la possibilità di pagarlo solo 40 euro, risparmiando un bel po’ rispetto al prezzo di listino della compagnia produttrice, in questo caso DZA.

Proiettore DZA: entra nell’azione

Tra i punti di forza alla base di questo proiettore troviamo il supporto alla risoluzione Full HD, con un rapporto di contrasto pari a 1000:1. Questo proiettore sarà in grado di restituirti delle immagini nitide e più vivide che mai, da condividere con i tuoi amici e famigliari. Il proiettore ha infatti la possibilità di offrire una dimensione di proiezione che va rispettivamente dai 40 fino ai 100 pollici di diagonale, in base alle tue esigenze del momento.

Molto apprezzata la connettività wireless alla base di questo proiettore: in questo caso non ti servirà nessun cavo, dal momento che puoi collegare il tuo smartphone (indipendentemente dal fatto che abbia un sistema operativo iOS o Android) utilizzando la funzione di mirroring dello schermo.

Oltre a questo puoi dunque collegare ogni dispositivo smart al proiettore, partendo rispettivamente dal tablet, fino ad arrivare al notebook portatile. Un’altra caratteristica molto interessante alla base di questo proiettore consiste nel suo peso estremamente ridotto, che permette di essere trasportato senza problemi all’interno di uno zainetto o di una valigia da viaggio, in modo da averlo sempre con te, dovunque vai.

In definitiva ad appena 40 euro hai la possibilità di portarti a casa un proiettore davvero eccezionale, con cui potrai guardare ogni film e serie TV in totale comodità con i tuoi amici e famigliari: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo proiettore DZA in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

