Cinema in casa con TV SONY BRAVIA 4K in offerta

Spesso e volentieri al giorno d’oggi andare al cinema è quasi diventato un optional, dal momento che le smart TV riescono a garantire una qualità audiovisiva mai riscontrata nei modelli degli anni precedenti, facendo rimpiangere per nulla le sale cinematografiche. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti la TV Sony BRAVIA 4K (modello KD-65X80L) in offerta al sensazionale prezzo di soli 899 euro, che rappresenta ad oggi il minimo storico per questo prodotto.

TV Sony BRAVIA: un cinema nel tuo salotto

Tra i punti di forza alla base di questa TV troviamo sicuramente uno schermo da ben 65 pollici di diagonale, risultando quindi perfetto per vedere film e serie TV in compagnia dei tuoi amici, anche da un’elevata distanza di visione. Grazie alla risoluzione 4K e al supporto della tecnologia HDR, i colori a schermo saranno più vividi e realistici che mai, donando un aspetto davvero verosimile.

La TV gode dell’ottimo sistema operativo Google TV, che permette di avere un immediato accesso a centinaia di app di streaming, tra cui in particolare Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e via dicendo.

Si tratta di una TV perfetta anche nel caso in cui tu sia un videogiocatore: questa Sony BRAVIA gode infatti di una modalità audio low latency, che diminuisce la latenza al minimo, in modo da restituirti un gameplay davvero fluido e reattivo durante le tue sessioni, soprattutto quando si tratta delle partite in multiplayer online a titoli come Call of Duty o Battlefield, in cui avere dei tempi di risposta ridotti al minimo è davvero fondamentale per portarsi la vittoria a casa.

Un servizio molto interessante in questo caso è rappresentato dall’app BRAVIA CORE!, che è disponibile solo ed esclusivamente per tutti i possessori di TV BRAVIA, e permette nello specifico di avere accesso a 5 film da riscattare in maniera completamente gratuita, con una qualità audiovisiva mai vista prima.

In definitiva a nemmeno 900 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori smart TV attualmente presenti in commercio, con cui potrai godere di qualsiasi contenuto audiovisivo senza nessun compromesso di sorta: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa TV SONY BRAVIA 4K (modello KD-65X80L) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

